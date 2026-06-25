Claudia Sheinbaum convoca al primer grupo de trabajadores con derecho a jubilación anticipada

El ISSSTE ya hace la recepción de solicitudes para el primer grupo de trabajadores que pueden acceder a la jubilación anticipada

Aquí en la redacción de W Radio ya hemos hablado largo y tendido sobre la jubilación anticipada. Ya revisamos los detalles del decreto firmado por la presidenta Sheinbaum, las reglas del Décimo Transitorio y todo lo que quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación. Ahora hablaremos sobre para quiénes ya aplica.

Y es que el Gobierno Federal ya puso en marcha la primera etapa para quienes pueden acceder a este beneficio. De hecho, el camino quedó trazado desde la firma del decreto en 2025. Si formas parte del sector público, esto es lo que necesitas saber.

¿Quiénes pueden solicitar la jubilación anticipada en este primer bloque?

La primera etapa ya está operando y está dirigida a trabajadores del Estado que se encuentran en la fase más avanzada del esquema de transición del ISSSTE, es decir, quienes permanecen dentro del Décimo Transitorio.

De acuerdo con las reglas vigentes, pueden iniciar el trámite quienes ya cumplen con la edad y los años de servicio que se piden, es decir:

Hombres con 58 años cumplidos.

Mujeres con 56 años cumplidos.

Trabajadores que ya cubren la antigüedad que exige el ISSSTE.

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¿Hasta cuándo puedes hacer el trámite de jubilación anticipada?

Aunque no existe una fecha de cierre única para todo el país, tampoco estamos hablando de un registro abierto de manera indefinida. Esta etapa depende de los tiempos administrativos del ISSSTE y de la capacidad de atención de cada delegación, o sea que:

No es un registro permanente.

Los tiempos pueden variar dependiendo de la oficina que te corresponda.

La atención está enfocada principalmente en este grupo inicial.

Por eso, si ya tienes la edad y los años de servicio necesarios, lo mejor es no confiarse ni dejar pasar demasiado tiempo.

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¿Qué salario toma en cuenta el ISSSTE para calcular tu pensión?

Como lo hemos explicado aquí en W Radio, el ISSSTE no toma en cuenta todo el dinero que recibes cada quincena. Para calcular la pensión únicamente considera los conceptos que forman parte de tu sueldo cotizable.

Sí entran en la cuenta el sueldo base, las compensaciones que cotizan y las percepciones registradas formalmente en nómina.

Pero se quedan fuera los bonos de puntualidad, los estímulos por productividad, los viáticos y otros pagos extraordinarios.

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¿Conviene jubilarte anticipadamente en este momento?

La respuesta depende de cada trabajador y de cómo está compuesto su salario.

Si la mayor parte de tus ingresos proviene del sueldo base, el cálculo suele ser más sencillo y predecible. Pero si tu economía depende en gran medida de bonos, estímulos o compensaciones variables, vale la pena sentarse a revisar bien los números antes de tomar una decisión.

También hay que recordar algo importante. Jubilarse significa cerrar una etapa laboral de manera definitiva. Por eso no es una decisión que deba tomarse únicamente porque ya cumpliste la edad requerida.

Al final, cada persona tiene que evaluar si este es el momento adecuado para dar ese paso.

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