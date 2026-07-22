Nuevo decreto de Sheinbaum adelantará jubilación a los 55: sin AFORE ni cuentas individuales

El decreto promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea cambios en las condiciones de jubilación para determinados trabajadores del sector público.

Si has estado al tiro con nuestras notas sobre los cambios a las pensiones del ISSSTE, seguro ya sabes que el decreto presidencial cambió las reglas de jubilación para miles de trabajadores. Pero hay un detalle que casi nadie anda contando: quienes se quedaron en el régimen del Décimo Transitorio pueden jubilarse con una pensión que no depende de cuánto tengan guardado en una AFORE ni del dinero acumulado en una cuenta individual.

Es un esquema completamente distinto al de las cuentas individuales. Aquí la pensión se calcula con las reglas del Décimo Transitorio del ISSSTE y aplica para los trabajadores que nunca le entraron al sistema de bonos de pensión ni se cambiaron a las cuentas individuales.

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Jubilación anticipada por decreto de Sheinbaum: ¿quién paga la pensión si no entra una AFORE?

En el sistema de cuentas individuales, lo que te toca de pensión depende de todo lo que alcanzaste a ahorrar durante tus años de trabajo. Pero si te quedaste en el Décimo Transitorio, la historia es otra.

Con el decreto publicado por el Gobierno federal, la edad mínima para jubilarse va a ir bajando poco a poco hasta quedarse en 55 años para los hombres y 53 para las mujeres, siempre y cuando cumplas con el calendario que marca el decreto y también con los años de servicio que exige la ley.

En este esquema, la pensión no sale de una AFORE ni de una cuenta individual. Se paga conforme a las reglas del Décimo Transitorio del ISSSTE y con los recursos que el Estado destina para ese sistema de pensiones.

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Sheinbaum actualiza reglas de jubilación: el requisito que deja fuera a millones de trabajadores

Aquí es donde está el detalle y por el que millones de personas ya no pueden entrar a este beneficio.

Como mencionamos anteriormente, para jubilarse bajo estas reglas era indispensable haberse quedado en el régimen del Décimo Transitorio, es decir, no haber aceptado el cambio al sistema de cuentas individuales o al de bonos de pensión.

Además, necesitas cumplir con la antigüedad que marca la ley: 30 años de servicio si eres hombre y 28 años si eres mujer. Así que, quienes sí cumplen con todos esos requisitos pueden hacer su trámite directamente ante el ISSSTE y recibir una pensión que no depende del dinero que tengan acumulado en una AFORE.

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