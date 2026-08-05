¿A qué edad se cancela el Crédito Infonavit? Esto dice el Instituto sobre el límite de pago en 2026. IA

Miles de trabajadores que cuentan con un financiamiento para vivienda se preguntan si existe una edad en la que el Crédito Infonavit se cancela automáticamente. La respuesta es no. De acuerdo con la información oficial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el crédito no desaparece únicamente por cumplir cierta edad, sino que concluye cuando la deuda ha sido liquidada o cuando se actualiza alguno de los supuestos previstos en la normatividad, como la aplicación de un seguro por fallecimiento o incapacidad total permanente, siempre que se cumplan los requisitos.

Sin embargo, la edad sí juega un papel importante al momento de contratar un crédito nuevo, ya que el Instituto establece límites para definir el plazo máximo de financiamiento. Conocer estas reglas puede ayudarte a planear mejor la compra de una vivienda y evitar confusiones sobre la duración de tu deuda.

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¿El Crédito Infonavit se cancela al llegar a cierta edad?

La respuesta oficial del Infonavit es que no existe una edad específica en la que un Crédito Infonavit quede cancelado automáticamente. Aunque muchos trabajadores creen que el financiamiento termina al cumplir 65 o 70 años, el Instituto señala que el crédito permanece vigente hasta que el saldo sea liquidado o proceda alguna de las causas previstas en el contrato y en la legislación aplicable.

En caso de que el acreditado termine de pagar su financiamiento, deberá verificar en Mi Cuenta Infonavit que el crédito aparezca como “Liquidado” para posteriormente iniciar el trámite de cancelación de la hipoteca y obtener los documentos que acrediten que la deuda quedó saldada.

Si el acreditado fallece o recibe un dictamen de incapacidad total permanente en los términos establecidos por el Instituto y cumple con los requisitos del seguro asociado al crédito, la deuda puede extinguirse conforme a las reglas vigentes.

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¿Qué relación tiene la edad con un Crédito Infonavit?

Aunque la edad no cancela el crédito, sí influye cuando una persona solicita un financiamiento.

Las reglas oficiales del Infonavit establecen que el plazo del crédito puede ser de 1 hasta 30 años, siempre que la suma de la edad del trabajador más el plazo elegido no supere los límites autorizados por el Instituto:

Hombres: edad + plazo del crédito no debe ser mayor a 70 años .

edad + plazo del crédito no debe ser mayor a . Mujeres: edad + plazo del crédito no debe ser mayor a 75 años.

Esto significa que una persona de mayor edad puede obtener un crédito, pero el plazo disponible será menor para cumplir con estos criterios.

Por ejemplo, un trabajador de 50 años no necesariamente podrá elegir un financiamiento a 30 años, ya que el sistema calculará un plazo acorde con los límites establecidos por el Instituto.

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¿Cómo saber si ya terminaste de pagar tu Crédito Infonavit?

Una vez cubierto el monto total del financiamiento, el Infonavit recomienda revisar el estatus del crédito desde Mi Cuenta Infonavit.

El Instituto indica que el acreditado debe confirmar que el financiamiento aparezca con el estatus “Liquidado” en el apartado Saldos y Movimientos. También es posible verificar si existen pagos en exceso para solicitar su devolución cuando corresponda. Posteriormente, podrá iniciar el procedimiento para liberar la hipoteca y concluir formalmente el crédito.

Si aún existe un saldo pendiente, el crédito seguirá vigente sin importar la edad del acreditado. Por ello, el Infonavit recomienda consultar periódicamente el estado de cuenta, realizar pagos puntuales y aprovechar los programas de apoyo o de liquidación anticipada cuando sean aplicables.

Antes de tomar cualquier decisión financiera, el Instituto sugiere revisar la información oficial disponible en Mi Cuenta Infonavit o acudir a uno de sus Centros de Servicio, ya que cada crédito tiene condiciones particulares relacionadas con el monto, el plazo, el esquema de pago y los seguros asociados. De esta forma, los trabajadores pueden conocer con certeza cuándo concluirá su financiamiento y evitar caer en información falsa sobre una supuesta edad automática para cancelar el Crédito Infonavit.