Perseidas 2026: la lluvia de estrellas que iluminará el cielo de México; cuándo y cómo observarla

Un espectáculo que regresa cada agosto

Las noches de agosto volverán a convertirse en un escenario para uno de los fenómenos astronómicos más populares del año. La lluvia de meteoros Perseidas, conocida también como las “Lágrimas de San Lorenzo”, podrá observarse desde México y promete ofrecer un espectáculo natural para quienes decidan levantar la vista al cielo.

Este evento ocurre cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, esos pequeños fragmentos se desintegran y producen destellos luminosos que conocemos como estrellas fugaces.

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¿Se verá desde México?

La respuesta es sí. De acuerdo con los mapas de visibilidad difundidos para este año, México se encuentra dentro de la zona desde donde será posible observar las Perseidas, aunque la experiencia dependerá de factores como el clima y la contaminación lumínica de cada región.

Las mejores condiciones se encontrarán en zonas alejadas de las grandes ciudades, donde el cielo sea más oscuro y despejado. Lugares montañosos, parques naturales y comunidades rurales ofrecerán una vista mucho más favorable que los centros urbanos, donde las luces artificiales reducen considerablemente la visibilidad del fenómeno.

Mx - Lluvia de estrellas perseidas. / fotograzia Ampliar

La mejor noche para mirar al cielo

Aunque la lluvia de meteoros permanece activa entre mediados de julio y finales de agosto, su momento de mayor intensidad llegará durante la noche del 12 al 13 de agosto, cuando podrían observarse hasta un centenar de meteoros por hora bajo condiciones ideales.

Este 2026, además, la observación será especialmente favorable debido a que el pico coincide con la fase de Luna nueva. La ausencia del brillo lunar permitirá que incluso los meteoros más tenues sean visibles para quienes se encuentren en sitios con cielos despejados.

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Consejos para disfrutar el fenómeno

Los especialistas recomiendan comenzar la observación después de la medianoche y permanecer al menos entre 20 y 30 minutos con la vista adaptándose a la oscuridad. No es necesario utilizar telescopios ni binoculares, ya que las Perseidas se disfrutan mejor a simple vista observando una amplia porción del cielo.

También es aconsejable llevar ropa abrigadora, una manta o silla reclinable y evitar el uso constante del teléfono celular para no perder la adaptación visual a la oscuridad.

Mx - La lluvia de estrellas perseidas / Siegfried Layda Ampliar

Un fenómeno esperado por aficionados y curiosos

Cada año, las Perseidas reúnen a miles de personas interesadas en la astronomía, la fotografía nocturna o simplemente en disfrutar de un momento diferente bajo el cielo. Su frecuencia, brillo y facilidad de observación las convierten en una de las lluvias de meteoros más populares del hemisferio norte.

Si las condiciones climáticas acompañan, agosto ofrecerá una nueva oportunidad para contemplar uno de los espectáculos naturales más impresionantes del calendario astronómico, recordando que, a veces, basta con alejarse un poco de las luces de la ciudad y mirar hacia arriba para descubrir un cielo lleno de destellos.

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