Morena aclara: Legisladores mantendrán su curul durante la selección interna para 2027

Morena hará lo que diga la ley, fue el pronunciamiento de la presidenta nacional del partido Morena, Ariadna Montiel, sobre la posibilidad de exigir que pidan licencia los diputados que buscarán reelección en 2027.

En conferencia, explicó que si bien será requisito para quienes busquen otro tipo de candidatura en los próximos comicios, en el caso de los legisladores no es obligatorio debido a que el Congreso decidió que sea hasta el 2030 cuando se implemente dicha medida.

“Pero no es una obligación de ley, ¿sí? Entonces, eh en su momento, en el proceso electoral con candidatos, es un asunto. Y con nosotros, en el proceso interno, es como lo establezca la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, que hemos estado platicando, a diferencia de los coordinadores estatales, en el caso de los coordinadores federales, además por el tiempo en el que estamos, en este momento no será necesario que pidan licencia para participar en las coordinaciones, ¿sí? En este momento a las coordinaciones estatales, ya en el proceso electoral ya es otro tema, pero eh yo les pediría esperar a que emitamos la convocatoria”.

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx presentamos:



✅ Avances del Gobierno de la presidenta @Claudiashein.

✅ Avances de la organización territorial mediante las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación, que fortalecen nuestro movimiento.

✅ Los lineamientos… pic.twitter.com/bX2cVd3O1o — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 4, 2026

¿Qué definirá la convocatoria interna de Morena?

Montiel Reyes pidió esperar a que la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional emitan una convocatoria, que afirmó ya se está revisando.

“La ley se los permite. Entonces, nosotros permitimos lo que permite la ley. Entonces, ellos ya lo saben, hay la posibilidad de reelegirse, porque recordarán que nosotros propusimos que fuera la propuesta de la presidenta que fuera para este ejercicio del 2027, esta elección, pero la cámara de diputados definió que fuera hasta el 30. Y será en el 2030 que ya no habrá reelección. En esta ocasión, sí, todavía lo permite la ley y así será, para quien el pueblo decida que se reelija, ¿no?”.

Después que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a Morena no obligar a los diputados dejar su curul, Ariadna Montiel consideró que los diputados no pueden dejar de concluir su labor en el próximo periodo ordinario.

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¿Qué tareas desempeñará Adán Augusto López en Morena?

Por otra parte, confirmó que el senador Adán Augusto López continuará participando en las tareas de organización territorial del partido además de estar en la Cámara Alta.

“El senador Adán Augusto está encargado, como ya se había informado, de apoyar las tareas de organización de la cuarta circunscripción. Entonces, él está, este, mantiene nuestra el apoyo a esta tarea. De hecho, ahora que tuvimos las reuniones, ahí estuvo con nosotros, este, trabajando, ¿no? Manteniendo el diálogo con los actores de estos estados de la cuarta circunscripción, que es Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Guerrero. Entonces, esas son las tareas que tiene y lo está haciendo muy bien. Para las tareas del partido, no, y no no tiene que ver con con pedir licencia, no”.

Explicó que esas actividades forman parte de la estructura interna que Morena despliega rumbo a los procesos de organización para las elecciones de 2027.

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