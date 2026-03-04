Caso Ayotzinapa: Centro Prodh celebra sentencia que ordena entregar documentos faltantes

El Centro Prodh señala que este fallo deriva de la demanda presentada en agosto de 2023 por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) destacó el fallo del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, relacionado con el caso Ayotzinapa y los 43 normalistas desaparecidos.

¿Qué ordena el fallo sobre los folios del CFRI?

Luego de que se ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia, el Centro Prodh celebró esta sentencia.

Recordó que se trata de folios exigidos durante años por las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“En su fallo, el Juzgado estima una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad”. —

El Centro Prodh señaló que este fallo deriva de la demanda presentada en agosto de 2023 por las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

¿Qué implica la sentencia para la SEDENA?

“En ella reclamaron la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso”. —

El Centro Prodh aseveró que las familias señalaron la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, (Defensa) en particular de diversas instancias de su estructura de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia plena fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Enfatizó que a más de 11 años de los hechos, el caso Ayotzinapa continúa sin esclarecerse y las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos impulsan acciones legales a nivel nacional e internacional, como el amparo mencionado, frente a los obstáculos que persisten en la investigación.

“La sentencia reconoce que la discontinuidad en los folios de los archivos demuestra que la información existe y debe ser entregada, pese a que la SEDENA ha negado su existencia”. —

Insistió en que este fallo reconoce el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto, así como la obligación de la SEDENA y otras instancias castrenses de proporcionar información clave para la búsqueda de los estudiantes.

