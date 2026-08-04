Monreal descarta fracturas en Morena rumbo a 2027 y destaca llamado a la unidad

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que pese a la fuerte disputa interna entre aspirantes morenistas a diversos cargos de elección popular para los comicios del 2027 no existen “focos rojos” de posibles fracturas o rompimientos en el partido guinda.

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Dijo que durante un encuentro con los aspirantes a gobernadores este fin de semana junto con las lideresas nacionales de Morena, se frenó un posible diferendo mayor entre ellos, pues ya empezaban a golpetearse sin entender que son militantes del mismo movimiento, por lo que fue muy positiva esta reunión.

“En este momento si me dicen ¿ve un foco rojo? No, porque tendría que pasar todo el proceso hasta la selección de estos dirigentes políticos. Y se hizo a tiempo esta convocatoria por la dirección nacional porque yo percibía que empezaban a descalificarse los propios inscritos en este proceso, y empezaba ya a rebasar lo interno y aparecer en publicaciones más públicas las diferencias entre los aspirantes, este llamado fue también para hacerles un alto”. — Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

De hecho admitió que en Morena falta más vida partidaria, lealtad institucional y compromiso con el movimiento.

¿Qué dijo sobre la reelección de diputados?

El zacatecano reiteró que los actuales diputados que buscarán reelegirse en el 2027 no requieren pedir licencia, pues la ley electoral y la propia Constitución les permite postularse sin abandonar su curul.

Además, advirtió que, si dejarán su cargo, se pondría en riesgo la aprobación de importantísimas iniciativas que van a desahogarse en el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Tendríamos riesgos, o sea, los suplentes son los que serían llamados en el caso de separarse del cargo. No se quedaría sin funcionar el Poder Legislativo para eso están los suplentes, pero me refiero a que se separaría un número importante también de suplentes, podríamos en riesgo pues, la aprobación de reformas importantes y eso no es correcto ni conveniente”. — Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

¿Qué reformas discutirá la Cámara de Diputados?

Ricardo Monreal recordó que para el próximo periodo ordinario de sesiones se discutirán reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de proveedores de servicios de internet.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, Regulación de Redes Sociales y el uso de Inteligencia Artificial, un paquete de 13 leyes anticorrupción.

La ley secundaria en materia de Nulidad Electoral por Intervención o Injerencia Extranjera, Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales y el Paquete Económico 2027, entre muchas otras iniciativas.

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