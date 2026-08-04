Confianza económica en México mejora en julio; CONCANACO llama a fortalecer el comercio formal

El aumento en la confianza de los consumidores durante julio abre una oportunidad para fortalecer el mercado interno y consolidar el crecimiento de los negocios familiares y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

De acuerdo con el más reciente Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) del INEGI, el índice se ubicó en 45 puntos durante julio, lo que representa un incremento mensual de 1.1 puntos. El componente que mostró el mayor avance fue la expectativa sobre la situación económica del país para los próximos doce meses, al aumentar 1.8 puntos y alcanzar 45.7 puntos.

Para la Confederación, este resultado representa una señal favorable para incentivar el consumo, estimular la inversión y fortalecer la actividad económica en beneficio de los pequeños comercios y empresas familiares.

México avanza cuando sus negocios prosperan 🇲🇽



Cada comercio que abre sus puertas impulsa a una familia, fortalece una comunidad y mueve la economía del país. 🫱🏼‍🫲🏻



Cuando las cámaras trabajan unidas, crece el comercio. Y cuando el comercio crece, crecen nuestras ciudades, las… pic.twitter.com/5V3ieJfeeu — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) August 4, 2026

¿Qué factores respaldan las expectativas económicas?

El organismo agregó que este panorama también encuentra respaldo en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México, la cual mantiene previsiones de crecimiento y estabilidad en variables macroeconómicas, generando un entorno de mayor certidumbre para consumidores, empresarios e inversionistas.

“La confianza es el punto de partida de una economía fuerte. Cuando las familias confían, consumen; cuando los negocios tienen certeza, invierten; y cuando ambos ocurren al mismo tiempo, avanzamos hacia una verdadera justicia económica y una paz que también se construye desde el trabajo, la formalidad y el comercio local”, afirmó el presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre.

📣 Comunicado | La expectativa económica avanza 1.8 puntos; CONCANACO SERVYTUR llama a fortalecer la confianza del consumidor en beneficio del mercado interno y los negocios familiares



La Encuesta de Especialistas en Economía del Sector Privado de Banxico mantiene perspectivas… pic.twitter.com/Sczrwf6Vbj — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) August 4, 2026

¿Qué acciones impulsa CONCANACO SERVYTUR para fortalecer el mercado interno?

La organización empresarial señaló que este escenario coincide con la estrategia del Gobierno federal para fortalecer el mercado interno y destacó que, desde el sector privado, impulsa el Pacto contra la Extorsión, Justicia Económica y la Seguridad, con el objetivo de generar mejores condiciones para la inversión, el empleo y la actividad comercial.

Entre las acciones contempladas en esta iniciativa se encuentra el Eje 1: Formalidad para el Crecimiento, orientado a facilitar la incorporación de más negocios a la economía formal mediante simplificación de trámites, capacitación y acompañamiento, así como el Eje 7: Impulso al Consumo Local, que promueve la estrategia “Viernes Muy Mexicano” para incentivar las compras en establecimientos formales y preservar empleos.

CONCANACO SERVYTUR sostuvo que la combinación de una mayor confianza entre los consumidores y un entorno macroeconómico con mejores expectativas debe aprovecharse para elevar la competitividad de las MiPyMEs y fortalecer el mercado interno como uno de los principales motores del crecimiento económico del país.

La Confederación reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México, autoridades estatales y municipales, así como con el sector productivo, con el propósito de traducir la confianza económica en mayor actividad comercial, generación de empleo formal y desarrollo para las comunidades.

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