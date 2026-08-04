UNAM publica procedimiento para el Examen de Control Presencial; aspirantes podrán consultar puntajes mínimos desde este 5 de agosto

UNAM publica procedimiento del Examen de Control Presencial; consulta los puntajes mínimos desde este 5 de agosto. Getty Images

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el procedimiento que deberán seguir las y los aspirantes que participarán en el Examen de Control Presencial del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1, en cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Técnica de Personas Expertas, creada para revisar el proceso de admisión.

En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que a partir del miércoles 5 de agosto estará disponible el listado con los puntajes mínimos requeridos para ser candidata o candidato a presentar este examen extraordinario de control.

La consulta podrá realizarse en el micrositio oficial del Concurso de Selección, donde los resultados estarán organizados por programa académico, entidad académica y modalidad.

Posteriormente, desde el viernes 7 de agosto, únicamente las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo establecido podrán ingresar, mediante su clave personal, a “TU SITIO”, plataforma donde se asignará la cita para presentar el examen.

En ese espacio se especificarán la fecha, horario, sede de aplicación, croquis de ubicación y la documentación que deberá presentarse el día de la evaluación.

La UNAM confirmó que el Examen de Control Presencial se aplicará del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes del país:

● León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

● Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

● Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

● Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

La institución también habilitó un portal de atención para resolver dudas o aclaraciones relacionadas con el proceso e hizo un llamado a las y los aspirantes a no compartir su número de folio, al recordar que éste protege sus datos personales y debe mantenerse confidencial.

Este anuncio forma parte de las medidas adoptadas por la UNAM tras la revisión extraordinaria del proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, luego de las irregularidades detectadas durante el concurso de selección. Con este examen, la Universidad busca garantizar la certeza, transparencia y equidad del proceso de admisión para las y los aspirantes convocados.