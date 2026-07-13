Caso Ayotzinapa: especialista cuestiona recomendación de la CNDH que demerita a la Presidencia y a las víctimas

Normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, en conferencia de prensa está tarde anunciaron su regreso a sus comunidades, y sostendrán una reunión el 3 de junio con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Al igual que la Guerra Sucia, el Caso Ayotzinapa enfrentó los mismos problemas que tuvieron que ver con la falta de información entregada por el Ejército en el caso de graves violaciones de derechos humanos, señaló Carlos Pérez Ricart, quien afirma que luego de 12 años del Caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intenta demeritar todos los avances que se hicieron tanto en el trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejando sin responsabilidad a los miembros del Ejército y del Ejército como institución en el caso de los normalistas, lo que consideró “la desautorización a sí misma en demerito de la Presidencia y de las víctimas”.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Isaac Morán, Luis Ávila y Nayeli Roldán en ausencia de Gabriela Warkentin, el especialista en derechos humanos detalló que los informes de ambos grupos de especialistas pudieron corroborar que “hubo presencia de militares en distintos puntos de los hechos, corroboraron el caso de un estudiante infiltrado, Julio César López Palotzin que era soldado que trabajaba directamente para el Ejército, eso está perfectamente acreditado”; sin embargo, “en la recomendación que hoy publica la CNDH no hay ninguna referencia a ello”.

¿La #CNDH defiende derechos humanos o narrativas de gobierno?



"Una organización que ha estado tomada los últimos 7 años, por un grupo que, más que pugnar por los derechos de las personas, se ha dedicado a defender narrativas de gobierno (...) Y eso es lo que hace hoy la CNDH con… pic.twitter.com/LquXQ8kpNG — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 13, 2026

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Señalan afectaciones a la búsqueda de verdad y justicia

Criticó que “una institución que debería estar al servicio de los derechos humanos protege narrativas del Ejército, y eso es muy dañino porque una Comisión de Derechos Humanos débil y a la que nadie le cree, al final lo que termina por debilitar es al propio gobierno, a la propia presidenta Sheinbaum y al proyecto político del que se hace parte; y al final solo quedan las víctimas de las grandes violaciones a los derechos humanos”.

“Esta recomendación va a pasar sin pena ni gloria y solamente va a cavar aún más hondo la tumba en la que está esta Comisión desde hace tantos años”.

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Por ello, se dijo pesimista ante el logro de verdad y justicia, afirmando que no espera “ya nada” de esta investigación que “12 años después del crimen y con tanto manoseo, han hecho que el caso se haya enturbiado”. Y señaló que “ni el PRI ni Morena pudieron corresponder a los hechos, lo que ocurrió en la noche de Iguala y el crimen en el ocultamiento que termina hoy con la CNDH”.

Señaló que “la desautorización de la CNDH de sí misma, va en demerito de la presidencia y de las víctimas”, por lo que “estamos ante un caso que va a parecerse muchísimo al del 2 de octubre de 1968, nada de verdad” , concluyó.

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