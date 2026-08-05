¿Quién vigila las licitaciones públicas? El padrón de Testigos Sociales crece a 87 representantes

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno incorporó a 34 nuevos Testigos Sociales que participarán en la vigilancia de las contrataciones públicas del Gobierno de México, como parte de un nuevo esquema de selección orientado a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

La dependencia informó que los nuevos integrantes fueron seleccionados tras la emisión de la Convocatoria Testigos Sociales 1-2026, publicada en febrero pasado, cuyo proceso concluyó con la resolución emitida el 28 de julio. Con estas incorporaciones, el Padrón Público de Testigos Sociales asciende a 87 representantes ciudadanos encargados de supervisar procedimientos de contratación para garantizar que se desarrollen con legalidad e imparcialidad.

El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.



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¿Cómo fueron seleccionados los nuevos integrantes?

De acuerdo con la Secretaría, el mecanismo de Testigos Sociales existe desde hace más de dos décadas; sin embargo, los criterios para elegir a quienes participan en él no se habían actualizado. Por ello, desde 2025 se diseñó un nuevo modelo de selección basado en tres principios: transparencia, profesionalización y compromiso ético.

En el proceso participaron 103 personas físicas y morales, cuyas solicitudes fueron evaluadas mediante una revisión documental, un curso de capacitación y entrevistas para valorar sus conocimientos y habilidades. Tras superar todas las etapas, 34 aspirantes obtuvieron su incorporación oficial al padrón.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno incorporó 34 nuevos perfiles al Padrón Público de Testigos Sociales, alcanzando un total de 87 representantes ciudadanos que vigilarán los procedimientos de contratación pública para garantizar su transparencia… pic.twitter.com/Cr3BKPJMaD — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) August 6, 2026

¿Qué sigue para el programa de vigilancia ciudadana?

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que esta renovación busca ampliar y democratizar los mecanismos de participación social en la vigilancia del gasto público, al tiempo que fortalece la confianza ciudadana en los procesos de contratación gubernamental.

Asimismo, agradeció la participación de quienes respondieron a la convocatoria e informó que en los próximos meses emitirá una segunda convocatoria para continuar ampliando el número de Testigos Sociales.

La dependencia reiteró que la participación de la sociedad es un elemento clave para construir un gobierno más abierto y transparente, al señalar que “la participación ciudadana es la base de un Buen Gobierno”.

Para conocer el funcionamiento del programa, la Secretaría puso a disposición un video informativo sobre el papel que desempeñan los Testigos Sociales en los procesos de contratación pública.

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