Vacuna sarampión: cuántas dosis necesito si tengo 30 años para no contagiarme

Con el brote de sarampión activo en varias regiones de México, muchas personas de 30 años se preguntan cuántas vacunas necesitan para estar protegidas y evitar el contagio. La respuesta es sencilla: para tener protección efectiva contra el sarampión, lo importante es contar con el esquema completo de la vacuna SRP, que consta de dos dosis aplicadas durante la infancia, aunque hay recomendaciones específicas para adultos si no recuerdan su estado de vacunación.

La vacuna contra el sarampión en México se aplica como parte de la vacuna triple viral (SRP) que también protege contra la rubéola y la parotiditis. El esquema estándar consiste en una primera dosis alrededor de los 12 meses de edad y una segunda dosis al ingresar a la primaria o alrededor de los 6 años. Este esquema proporciona una protección duradera, prácticamente durante toda la vida.

¿Qué pasa si tengo 30 años y no sé si estoy vacunado?

Si tienes 30 años y no recuerdas haber recibido las dos dosis del esquema, o no tienes un registro confiable en tu cartilla de vacunación, las autoridades de salud recomiendan acudir a tu unidad médica o centro de salud para iniciar o completar tu vacunación contra el sarampión. En adultos se suele aplicar una o dos dosis adicionales, dependiendo de si ya recibiste alguna en el pasado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los adultos de entre 20 y 39 años están incluidos entre los grupos que deben verificar su estado de vacunación y, de ser necesario, vacunarse, especialmente ante un repunte de casos.

¿Necesito refuerzo contra el sarampión?

Las autoridades también han aclarado que no se requieren refuerzos periódicos si ya completaste el esquema de dos dosis y puedes comprobarlo. Los refuerzos se reservan para casos especiales, como viajes internacionales o trabajos con alto riesgo de exposición al virus.

En resumen, si tienes 30 años y estás completamente vacunado con dos dosis de SRP, estás bien protegido contra el sarampión. Si no estás seguro, lo más recomendable es consultar a un profesional de la salud para completar tu esquema de vacunación y disminuir el riesgo de contagio en el contexto del brote actual.