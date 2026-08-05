Piden sanción ejemplar contra legisladoras de Morena tras comentarios discriminatorios hacia adultos mayores

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, demandó al Congreso de Puebla suspender sus derechos políticos a las legisladoras locales de Morena por dicha entidad, Nay Salvatori y Grace Palomares, por las expresiones discriminatorias en contra de las personas de la tercera edad, al burlarse de ellas diciendo que “huelen a baúl” y que “se están pudriendo”.

La legisladora albiazul exigió también al Congreso local poblano llamar a los suplentes de estas dos diputadas morenistas porque no pueden seguir ocupando una curul con ese tipo de actos discriminatorios hacia un sector importante de la población. Pues mientras Morena presume defender a los adultos mayores, sus diputadas los ridiculizan y ofenden.

😡 Morena solo se acuerda de los adultos mayores cuando necesita sus votos.



Los usan como botín político, pero cuando hablan de ellos lo hacen con burlas y expresiones discriminatorias. Lo ocurrido con legisladoras poblanas no es un hecho aislado, es el reflejo de una profunda… pic.twitter.com/Wmk0OXIRA8 — Genoveva Huerta (@GenovevaHuerta) August 5, 2026

¿Qué sanción solicitó la legisladora panista?

Genoveva Huerta consideró que más allá de la investigación que hará el partido Morena, dichas legisladoras deben recibir una sanción ejemplar, pues no solo basta con dar a los adultos mayores los apoyos sociales, también merecen respeto a su dignidad como ciudadanos.

“Para ellos, son solo un botín político los adultos mayores, porque eso es un derecho que se han ganado a lo largo de muchos años, sin embargo, para ellos solo sirven para cuando haya que salir a votar. Y por eso, insisto, debe haber un castigo ejemplar para las diputadas locales de Morena. Deberían tomar distancia y ser llamadas las suplentes de estas dos diputadas y a Morena decirle que con una mano dan los apoyos, pero con la otra les quitan la seguridad a los adultos mayores”.

🎙️DISCULPAS PÚBLICAS🎙️



A la Opinión en General

A las y los Ciudadanos del Estado de Puebla

A los Adultos Mayores

A la Opinión Pública👇 pic.twitter.com/uOJNPT1Et5 — Nay Salvatori (@Naysalvatori) August 3, 2026

¿Qué argumentó sobre las expresiones hacia los adultos mayores?

La diputada federal del PAN resaltó que la discriminación no desaparece porque alguien diga que era una broma o se quiera justificar, como ahora buscan lavarse la cara las legisladoras locales de Puebla, pues burlarse de los adultos mayores perpetúa estereotipos de edad y de exclusión.

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