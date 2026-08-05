TEPJF avala la respuesta del INE sobre la infiltración del crimen organizado en partidos políticos

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) respondió conforme a sus atribuciones una consulta relacionada con la responsabilidad de los partidos para prevenir la infiltración criminal de la delincuencia organizada en sus procesos internos.

La Sala Superior del TEPJF confirmó la respuesta emitida por el INE a una consulta ciudadana sobre las obligaciones de los partidos políticos para prevenir la infiltración del crimen organizado en sus procesos internos de selección de candidaturas.

🔴 #EnVivo Sesión Pública de la Sala Superior del TEPJF 05/08/2026https://t.co/yPNlwyvnIb — Tribunal Electoral del PJF (@TEPJF_informa) August 5, 2026

¿Por qué se confirmó la actuación del INE?

Al resolver un recurso de apelación, las magistraturas determinaron mantener firme la respuesta del INE al considerar que fue emitida dentro del ámbito de sus facultades legales.

La resolución fue aprobada a través de modificaciones a la argumentación jurídica del proyecto original, aunque sin cambiar el sentido de la decisión.

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¿Cómo surgió este caso?

Las magistraturas recordaron que este asunto se originó a partir de una consulta ciudadana presentada ante el Instituto para conocer el alcance de las responsabilidades de los partidos políticos en la prevención de posibles vínculos de personas aspirantes con la delincuencia organizada.

Debatieron sobre el alcance de las facultades del INE para responder este tipo de consultas; sin embargo, la mayoría coincidió en confirmar la actuación del Instituto.