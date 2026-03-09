Nueva vacuna contra el dengue en México: Precio, cómo funciona y quiénes podrán aplicársela

México podría tener una nueva herramienta para combatir el dengue. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el registro sanitario de Qdenga, una vacuna desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda para prevenir esta enfermedad transmitida por mosquitos.

El dengue es una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que cada año provoca miles de casos en el país, especialmente en regiones tropicales y durante temporadas de lluvia.

¿Cuánto costará la vacuna contra el dengue?

Aunque todavía no se ha anunciado el precio oficial en México, estimaciones basadas en otros países donde ya se aplica indican que cada dosis podría costar entre 40 y 115 dólares, es decir, aproximadamente entre 700 y 2,000 pesos mexicanos.

El esquema de vacunación requiere dos dosis con un intervalo mínimo de tres meses, por lo que el costo total dependerá del precio que finalmente establezcan autoridades y distribuidores.

En la mayoría de los países de América Latina la vacuna se aplicará de forma gratuita, aunque en México todavía se analiza cómo se distribuirá.

¿Cómo funciona la vacuna Qdenga?

La vacuna, también conocida como TAK-003, es un biológico tetravalente, lo que significa que protege contra los cuatro tipos de virus del dengue.

Funciona utilizando versiones debilitadas del virus, lo que permite que el sistema inmunológico genere defensas sin provocar la enfermedad.

Esta tecnología ayuda al cuerpo a reconocer el virus si la persona llega a infectarse en el futuro, reduciendo el riesgo de enfermedad grave o complicaciones. Estudios clínicos también han mostrado que puede reducir significativamente las hospitalizaciones por dengue, uno de los principales riesgos de la enfermedad.

¿Quiénes podrán recibir la vacuna contra el dengue?

La Organización Mundial de la Salud recomienda esta vacuna principalmente para personas de entre 6 y 16 años que viven en zonas donde el dengue es frecuente.

Sin embargo, especialistas señalan que también puede ser considerada para otros grupos en países donde el dengue es endémico, como México.

Actualmente la vacuna ya se utiliza en más de 40 países, incluidos Brasil, Argentina, Colombia y algunos países de Asia.

La importancia de la vacuna contra el dengue

El dengue se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública en América Latina. La llegada de una nueva vacuna podría ayudar a reducir contagios y hospitalizaciones, especialmente en regiones con alta presencia del mosquito que transmite la enfermedad.

Por ahora, autoridades sanitarias y la farmacéutica trabajan en la logística para su distribución en México, por lo que su disponibilidad en clínicas y hospitales podría definirse en los próximos meses.