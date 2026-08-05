Desafueran al alcalde de Ixhuatlán por el caso de Roxana Guzmán; Lo investigan por presunta autoría intelectual

Los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, fueron desaforados este miércoles con 40 votos a favor y 8 en contra en dos sesiones por separado en el Congreso del Estado.

Ambos ediles emanados del partido Movimiento Ciudadano fueron sujetos al juicio de procedencia a petición de la Fiscalía General del Estado, por estar vinculados a la presunta comisión de delitos.

En el caso Raúl González Martínez la fiscalía solicitó el retiro del fuero, luego de que presuntamente está señalado como autor intelectual de la privación ilegal de la libertad el 2 de junio y posterior homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán.

A diferencia de su compañero de partido, el alcalde de Ixhuatlán no se presentó a la sesión extraordinaria a la que citaron este miércoles para la que pudiera expresar lo que a su derecho conviniera; quienes acudieron fueron sus abogados defensores, quienes sostuvieron su versión de que no había pruebas suficientes en su contra.

Congreso de Veracruz aprueba el desafuero de Bertín Bravo, alcalde de Ursulo Galván https://t.co/XgTeTvhCrG



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¿De qué acusan al alcalde de Úrsulo Galván?

La primera sesión extraordinaria fue para el caso del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quien es acusado por la Fiscalía General del Estado de ordenar la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, ocurrida el 14 de mayo de este año, tras presuntamente ser citados en el domicilio del edil en Barra de Chachalacas.

El presidente municipal acudió a la sesión para hacer uso de la palabra en su defensa; posteriormente se retiró fuertemente custodiado de las instalaciones del Congreso del Estado, mientras se llevaba a cabo la discusión y votación del desafuero alcaldes, el cual terminó con 40 votos a favor de Morena y sus aliados y 8 en contra.

Tras el proceso del desafuero, la Fiscalía General del Estado podrá continuar con su proceso de investigación en ambos casos, por lo que no se descarta que sean sujetos de órdenes de aprehensión.

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