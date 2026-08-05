Ley de uso de celulares en México: ¿Afecta su utilización a edad temprana? Esto dicen los expertos de la UNAM

Mx - Uso de celulares en menores, qué implicaciones tiene en su salud

Recientemente, se ha abierto un debate en la población mexicana sobre el uso de celulares en México en las escuelas de educación básica, donde se pretende regular el uso de esta tecnología. Con ello, nos dimos a la tarea de investigar si de verdad su uso desde temprana edad afecta y cómo se ha registrado este proceso, así que sigue leyendo para tener todos los detalles.

¿Qué dice la UNAM sobre el uso de celulares a edad temprana?

La UNAM en un artículo de su revista online ‘UNAM Global Revista’, menciona que darle un celular a un niño sin supervisión, equivale a dejarlo solo en el mundo real ya que, en el internet existen riesgos similares a los que enfrentaría en la calle.

Sin embargo, aunque no exista una edad exacta para decir que un niño está listo para usar un celular como se debe, la Asociación Americana de Pediatría recomienda no exponer a menores de 2 años a estos dispositivos. Asimismo, la máxima casa de estudios considera que el uso de un teléfono debería llegar después de la primaria, más o menos a la edad de 11 o 12 años; edad en la que los y las menores, tienen capacidad para comprender riesgos y seguir las reglas.

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¿Qué se debe considerar para tener uso del celular en menores de edad?

Antes de entregar un celular, madres y padres debe pensar en tres aspectos fundamentales:

El tiempo que lo van a usar

El propósito (escuela, comunicación, entretenimiento, etc.,)

El contexto en que se utiliza

Por lo que los especialistas recomiendan que los menores de 10 años, no pasen más de dos horas al día frente a las pantallas, considerando también televisión y plataformas de streaming. Aunado a ello, sugiere hacer pausas cada 30 minutos para realizar actividad física o convivir con otras personas.

Mx - Uso de celulares en escuelas, la afectación de utilizarlo a temprana edad / FG Trade Latin Ampliar

¿Qué riesgos existen por el uso excesivo de celular a edad temprana?

Mucho se dice sobre si es dañino para la salud en diversos aspectos, el uso del celular a edad temprana. Por lo que la UNAM responde que sí, puede dificultar que niños y adolescentes desarrollen pensamiento crítico, así como también, se tiene la tendencia de creer que todo lo que consumen online es verídico.

Aunado a esto, hallaron que el aislamiento social es notorio al pasar mucho tiempo frente a las pantallas, disminuyendo la convivencia familiar y la práctica de habilidades sociales y emocionales.

¿La solución es prohibir el celular?

No, no realmente. La UNAM ha dicho que aislar por completo a los menores de la tecnología no es recomendable porque ya forma parte de su vida cotidiana y su entorno social. En cambio, lo que se puede hacer en lugar de prohibiciones es:

Establecer horarios y límites claros

Supervisar el contenido que consumen

Priorizar el sueño, la alimentación, el deporte y la convivencia familiar

Enseñarles a usar la tecnología de manera responsable

Recuerda que la prohibición no es la salida pero tampoco abusar del tiempo es completamente bueno. Simplemente se recomienda estar alerta sobre el riesgo que implica tener acceso completo y sin control parental a diversos contenidos en redes sociales.