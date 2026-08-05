¿Cuánto cuesta hacer chiles en nogada en 2026? Esto pagarás por los ingredientes de la receta

Conoce el precio de los ingredientes, el costo por porción y por qué este platillo es uno de los más representativos de México. IA

La temporada de chiles en nogada ya comenzó en México y, como cada año, miles de familias buscan preparar en casa uno de los platillos más representativos de la gastronomía nacional. Sin embargo, el aumento en el precio de algunos ingredientes ha provocado que muchos se pregunten: ¿cuánto cuesta hacer una receta tradicional de chiles en nogada en 2026?

De acuerdo con estimaciones realizadas con precios promedio reportados durante la temporada 2026, preparar una receta para 10 personas puede representar una inversión cercana a los 1,100 o 1,300 pesos, dependiendo del lugar donde se compren los ingredientes y de la calidad de productos como la nuez de Castilla, la granada y la carne.

Aunque se trata de un platillo costoso, especialistas y cocineros tradicionales coinciden en que su precio se explica por la temporalidad de sus ingredientes, muchos de los cuales únicamente se cosechan entre julio y septiembre.

¿Cuánto cuesta preparar una receta de chiles en nogada en 2026?

Tomando como referencia una receta tradicional para aproximadamente 10 chiles en nogada, el costo estimado de los principales ingredientes es el siguiente:

10 chiles poblanos: 80 pesos

1 kilogramo de carne de res y cerdo: 270 pesos

500 gramos de manzana panochera: 30 pesos

500 gramos de pera de leche: 35 pesos

500 gramos de durazno criollo: 50 pesos

Plátano macho: 25 pesos

Jitomate, cebolla y ajo: 60 pesos

Almendras, pasas y piñones: 150 pesos

Especias y aceite: 80 pesos

Nuez de Castilla para la nogada: 250 a 320 pesos

Queso de cabra, leche y crema: 140 pesos

Granada roja y perejil: 90 pesos

El costo total puede ubicarse entre 1,160 y 1,330 pesos, lo que significa un precio aproximado de 116 a 133 pesos por chile preparado en casa.

El ingrediente que más impacta el presupuesto continúa siendo la nuez de Castilla, debido a que únicamente está disponible durante unas semanas al año y requiere un proceso artesanal para limpiarla antes de preparar la nogada.

¿Por qué los chiles en nogada son uno de los platillos más caros de México?

El chile en nogada es considerado una preparación de temporada porque utiliza frutas e ingredientes frescos que coinciden con el ciclo agrícola del verano.

Entre los productos que elevan su precio destacan:

Nuez de Castilla fresca.

Granada roja.

Durazno criollo.

Manzana panochera.

Pera de leche.

Piñones.

Carne de res y cerdo.

Además, la receta requiere varias horas de preparación. Primero se asan y limpian los chiles; después se cocina el picadillo con frutas, carne y especias; finalmente se prepara la nogada y se decora con granada y perejil.

Este proceso puede tomar entre cuatro y seis horas, dependiendo de la experiencia de quien cocina.

Durante 2026, restauranteros poblanos estiman que los precios del chile en nogada servido en restaurantes oscilarán entre 350 y 550 pesos, aunque en establecimientos de alta cocina algunos platillos pueden superar los 600 pesos.

Ingredientes tradicionales para preparar chiles en nogada

La receta considerada tradicional incluye ingredientes originarios de Puebla y de temporada.

Para el relleno se utilizan:

Chile poblano.

Carne de res.

Carne de cerdo.

Manzana panochera.

Pera de leche.

Durazno criollo.

Plátano macho.

Almendras.

Pasas.

Piñones.

Cebolla.

Ajo.

Jitomate.

Especias.

Mientras que la nogada se elabora con:

Nuez de Castilla fresca.

Leche.

Crema.

Queso de cabra o queso fresco, según la receta familiar.

Un toque de azúcar o jerez, dependiendo de la preparación.

La decoración final lleva granada roja y hojas de perejil, que forman los colores verde, blanco y rojo característicos del platillo.

Actualmente, muchas cocineras tradicionales también sustituyen el acitrón —prohibido por provenir de una especie protegida— por frutas cristalizadas o ingredientes permitidos, con el objetivo de conservar la esencia de la receta sin afectar especies en riesgo.

Aunque preparar chiles en nogada en casa representa una inversión importante, el costo sigue siendo considerablemente menor que consumirlos en restaurantes de prestigio. Además, elaborar este platillo permite disfrutar de ingredientes frescos de temporada y mantener viva una de las tradiciones culinarias más emblemáticas de México, especialmente durante las celebraciones patrias.