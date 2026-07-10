Mundial 2026 impulsa ventas récord de pantallas de 85 y 95 pulgadas, por encima del Hot Sale

El Mundial 2026 no solo ha generado entusiasmo entre los aficionados al futbol, también provocó un repunte en el mercado de electrónicos. Un análisis de la firma de investigación de mercados Circana reveló que las venta televisores crecieron 34% en las semanas previas al arranque del torneo, impulsadas por consumidores que buscaron mejorar la experiencia para seguir los partidos desde casa.

El estudio indica que el incremento comenzó a observarse desde el 24 de mayo y se mantuvo hasta el 6 de junio, periodo en el que la comercialización de televisores superó en más de una tercera parte a la registrada en las mismas fechas de 2025.

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¿Qué tipo de pantallas fueron las más buscadas?

La preferencia de los compradores se concentró en pantallas de gran tamaño, principalmente de 65, 75, 85 y hasta 95 pulgadas, con tecnologías LED y Mini LED, una tendencia asociada al interés por recrear un ambiente similar al de un estadio.

De acuerdo con Circana, algunas marcas registraron resultados sobresalientes en los modelos de 85 y 95 pulgadas, con incrementos de 175% en el valor de las ventas y de 171% en unidades comercializadas respecto al año anterior, cifras que incluso rebasaron el desempeño observado durante campañas comerciales como el Hot Sale.

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¿Qué cambios hubo en los hábitos de compra?

Especialistas del sector atribuyen este comportamiento a que muchos aficionados optaron por seguir los encuentros desde casa, debido a los costos que implica asistir a los partidos y a que el torneo se desarrolla en distintas sedes de tres países.

El reporte también muestra cambios en los hábitos de compra. Aunque las tiendas departamentales y los centros comerciales continúan concentrando el mayor volumen de ventas, el comercio electrónico y las cadenas mayoristas y de medio mayoreo fueron los canales con el crecimiento más acelerado, reflejando una mayor diversificación en las preferencias de los consumidores.

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