Derrama económica del Mundial superó los 22 mil 678 mdp en la Ciudad de México

Derrama económica por el Mundial de Futbol FIFA 2026 impulsó turismo, comercio y empleo en la Ciudad de México.

La Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 dejó una derrama económica superior a 22 mil 678 millones de pesos en la Ciudad de México, consolidándose como uno de los eventos de mayor impacto para la economía local, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX).

Derrama económica impulsó turismo, comercio y empleo

Al presentar una evaluación preliminar tras concluir la actividad mundialista en la capital del país, el presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que el torneo impulsó de manera significativa a los sectores de turismo, hospedaje, comercio, restaurantes, bares, venta de artesanías y servicios, además de fortalecer la imagen internacional de la ciudad como sede de grandes eventos.

La Cámara estimó que el Mundial también propició la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales, principalmente en actividades relacionadas con atención al cliente, logística, transporte y comercio.

En materia turística, CANACO CDMX proyectó la llegada de más de 1.1 millones de visitantes, quienes realizaron un gasto promedio de 22 mil 500 pesos por persona, lo que contribuyó al dinamismo económico de la capital durante las semanas de competencia.

Gutiérrez Camposeco reconoció el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, así como de las áreas responsables de seguridad, limpieza, mantenimiento y movilidad, al considerar que la organización permitió que la justa deportiva se desarrollara con orden y sin incidentes mayores.

“Agradecemos y felicitamos a la jefa de Gobierno y a todo su equipo por el esfuerzo realizado para que esta jornada mundialista se convirtiera en una auténtica fiesta, con resultados positivos para restaurantes, hoteles, comercios, prestadores de servicios y trabajadores del sector”, señaló.

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Movilidad e infraestructura fortalecieron el impacto del Mundial

El dirigente empresarial también destacó las mejoras urbanas realizadas con motivo del Mundial, entre ellas la recuperación de espacios públicos, rehabilitación de iluminación y áreas verdes, así como el retiro de comercio informal en puntos estratégicos como la Alameda Central y los alrededores del Estadio Ciudad de México.

Asimismo, subrayó que el operativo de movilidad, basado en el esquema de “Última Milla”, permitió el traslado eficiente de aficionados mediante unidades de RTP, Metro y Tren Ligero, reduciendo las afectaciones viales y facilitando el acceso al inmueble deportivo.

Para CANACO CDMX, los resultados obtenidos durante la Copa del Mundo confirman que la Ciudad de México cuenta con la infraestructura, capacidad logística y condiciones necesarias para albergar eventos internacionales de gran escala, con beneficios directos para la actividad económica y el turismo.

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