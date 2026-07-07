Mundial 2026: Consumo de alcohol eleva hasta 30% los casos de violencia familiar

Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Gobierno federal y al Congreso de la Unión impulsar una política nacional y fiscal sobre Alcohol.

Esto luego de considerar que las cinco muertes, los siniestros viales y los episodios de violencia registrados durante los festejos del Mundial 2026 evidencian la ausencia de medidas eficaces para prevenir los daños asociados al consumo de bebidas alcohólicas.

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¿Por qué organizaciones piden una política nacional sobre alcohol?

Durante una conferencia de prensa, Salud Justa Mx, El Poder del Consumidor, la Red de Acción Sobre Alcohol y Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud señalaron que estos hechos no fueron incidentes aislados, sino tragedias previsibles y prevenibles derivadas de la normalización del consumo de alcohol en eventos masivos.

La representante de Salud Justa Mx, Yahaira Ochoa Ortiz, sostuvo que al menos una de las cinco muertes registradas durante los festejos se atribuye a una congestión alcohólica y advirtió que no es normal que una celebración deportiva termine con pérdidas humanas.

Además, recordó que, de acuerdo con datos de ONU Mujeres, durante torneos deportivos de gran magnitud las llamadas de emergencia por violencia familiar pueden incrementarse hasta 30 por ciento, lo que evidencia la relación entre el consumo de alcohol y el aumento de agresiones dentro y fuera de los hogares.

"Diversos estudios muestran incrementos en las agresiones físicas, la violencia interpersonal e incluso la violencia familiar durante temporadas deportivas o después de partidos de alta intensidad emocional.

El deporte no genera violencia por sí mismo.

Lo que ocurre es que el… pic.twitter.com/4js1T0eN6a — Poder del Consumidor (@elpoderdelc) July 7, 2026

¿Qué medidas proponen para reducir el consumo nocivo de alcohol?

Las organizaciones también cuestionaron la fuerte presencia de la industria alcoholera durante el Mundial mediante publicidad, patrocinios y puntos de venta, al considerar que estas estrategias normalizan el consumo entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Por su parte, el vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol, Alonso Robledo, afirmó que los hechos de violencia registrados durante las celebraciones no son consecuencia inevitable de la pasión por el futbol, sino del consumo nocivo de alcohol promovido sin regulación suficiente.

Sostuvo que México debe dejar de responder únicamente cuando ocurre una tragedia y avanzar hacia una política pública que reduzca el consumo nocivo mediante mayores impuestos a las bebidas alcohólicas, restricciones a la publicidad y una regulación más estricta de su disponibilidad.

Diana Álvarez, integrante de Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud, advirtió que la normalización del alcohol en eventos deportivos expone especialmente a menores de edad y juventudes a entornos de violencia, al tiempo que señaló que el país carece de una política integral sobre el tema y únicamente cuenta con normas dispersas relacionadas con etiquetado, publicidad y horarios de venta.

El investigador de El Poder del Consumidor, Norberto Hernández Llanes, explicó que el alcohol afecta el sistema nervioso desde el primer consumo, al disminuir la actividad de la corteza prefrontal, responsable del control de impulsos, lo que incrementa el riesgo de conductas agresivas y violentas.

Finalmente, las organizaciones reiteraron su llamado para establecer una Política Nacional y Fiscal sobre Alcohol que incremente el IEPS a las bebidas alcohólicas, restrinja la publicidad, regule su disponibilidad y fortalezca las acciones de prevención, con el objetivo de reducir la violencia, proteger la salud pública y evitar nuevas tragedias.

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