Mundial 2026 genera más de 100 mil empleos en México, pero preocupa su permanencia

La creación de 100 mil 756 empleos formales durante junio dio un respiro al mercado laboral mexicano, impulsada por la derrama de la Copa Mundial de la FIFA 2026, reportó Coparmex CDMX.

La creación de 100 mil 756 empleos formales en junio dio un respiro al mercado laboral mexicano y estuvo impulsada, en buena medida, por la actividad económica generada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México.

Ampliar

Te podría interesar: Derrama económica del Mundial superó los 22 mil 678 mdp en la Ciudad de México

¿Cómo impulsó el Mundial 2026 el empleo formal?

El organismo empresarial destacó que el torneo internacional favoreció la contratación de personal en diversos sectores económicos, aunque advirtió que el principal desafío será evitar que esas plazas desaparezcan una vez concluido el impacto del evento deportivo.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, señaló que las cifras de empleo registradas durante junio coincidieron con las proyecciones que el organismo había realizado desde mayo y atribuyó el comportamiento positivo a la mayor actividad en ramas como servicios, comercio, turismo, hospedaje, alimentos, logística y entretenimiento.

“Celebramos el dato de junio, pero también debemos ser responsables: habrá que ver qué ocurre después del Mundial, particularmente con los meses de julio y agosto; la siguiente victoria será que estos empleos se queden, que las empresas sigan contratando y que el crecimiento se traduzca en bienestar permanente para las familias”, afirmó.

Ampliar

También puedes leer: Mundial 2026: Consumo de alcohol eleva hasta 30% los casos de violencia familiar

¿Qué estados registraron mayor generación de empleo?

Coparmex CDMX subrayó que la Ciudad de México fue la entidad con mayor generación de empleo durante junio, resultado que atribuyó tanto al dinamismo económico asociado al Mundial como a las acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México para aprovechar la realización del torneo.

El organismo consideró que este comportamiento permitió compensar prácticamente la pérdida de empleos registrada en meses anteriores, aunque insistió en que será necesario dar seguimiento a las cifras de julio y agosto para determinar si la recuperación logra consolidarse.

Así las cosas, Coparmex CDMX invitó a empresarios, trabajadores y ciudadanos a consultar el Semáforo Económico de la Ciudad de México, herramienta en la que se publican indicadores sobre empleo y actividad económica para dar seguimiento a la evolución del desempeño de la capital.

Síguenos en Google News y encuentra más información