Basura generada durante el Mundial 2026 pone en evidencia la falta de soluciones para los residuos masivos en CDMX

El desborde de basura durante el Mundial 2026 pone en evidencia la falta de soluciones para atender incrementos masivos FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Un desafío crítico para la Ciudad de México es la gestión de residuos sólidos urbanos resultado de eventos masivos como los vividos durante los eventos del Mundial de Futbol; de acuerdo con datos de la consultora en solvencia climática DUA NetZero Consulting, la generación de basura en la capital del país se disparó en 58% durante el Mundial 2026, pasando de 12,400 toneladas diarias a cerca de 19,700 toneladas al día.

Este incremento extraordinario de casi 7,300 toneladas diarias es una carga que rebasa la capacidad instalada en la metrópoli, que opera con solo tres plantas públicas de selección y aprovechamiento de residuos, según la consultora.

Autoridades ambientales capitalinas estiman que, del total de desperdicios acumulados en estas jornadas de celebración, alrededor del 60% corresponde a plásticos de un solo uso, tales como vasos, envases de bebidas e impermeables desechables distribuidos en restaurantes, Fan Fests y centros de reunión.

A pesar de las medidas de contingencia implementadas por el Gobierno de la CDMX, como el programa “Megalimpiatón de la Afición” o las intensas jornadas de recolección de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), que retiró 40 toneladas de desechos en tan solo una noche tras el partido de México contra Corea del Sur, queda claro que “limpiar más rápido” o redoblar turnos no es una solución sostenible.

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Normas ambientales buscan reducir el impacto de los residuos

Aunque la capital mexicana ya cuenta con un marco normativo ambiental estricto diseñado para regular el impacto ambiental de los empaques, la única vía para mitigar el problema desde su origen es el trabajo conjunto entre autoridades e industria en México.

Al respecto, Carlos Pérez, Director General de NYCE, resaltó que “Eventos extraordinarios como el Mundial 2026 evidencian que el modelo de recolección tradicional es insuficiente. No podemos depender únicamente de limpiar las calles después del festejo; debemos transformar los materiales desde su origen”.

Asimismo, resaltó que las normas ambientales vigentes son herramientas poderosas, pero requieren un compromiso real del sector empresarial para certificar que lo que llega a las manos del consumidor cumpla verdaderamente con la ley.”

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Específicamente en la CDMX, la norma ambiental NACDMX-010-AMBT-2019 regula la prohibición de plásticos de un solo uso, y a nivel federal, la norma NMX-E-273-NYCE-2019 establece las especificaciones y métodos de prueba obligatorios que deben cumplir los materiales para ser considerados genuinamente plásticos compostables, garantizando su reintegración segura al entorno sin generar microplásticos.

Los residuos de eventos masivos deben buscar em todo momento la viabilidad ambiental en la Ciudad de México, a través de la organización y colaboración puntual entre autoridades y particulares.

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