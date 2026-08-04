Llega a México el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, para reunirse con Claudia Sheinbaum

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió este martes al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, a fin de sostener una reunión de trabajo y dialogar sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y la Santa Sede.

El canciller mexicano resaltó que ambas partes llevan más de tres décadas “construyendo una relación sólida, cimentada en una misma convicción: poner la paz y la dignidad humana por encima de todo”.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Velasco expresó: “Di la bienvenida esta noche a México a pietro parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede. Compartimos el compromiso con el multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional y la defensa de la dignidad humana”.

Agenda de trabajo y reunión con Claudia Sheinbaum

El diplomático religioso arribó al país para encabezar una visita oficial de dos días, la cual dio inicio con una cena de bienvenida junto al titular de la Cancillería.

Para este miércoles, la agenda de trabajo de Pietro Parolin contempla un encuentro de alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como una reunión posterior con integrantes y líderes del “Diálogo Nacional por la Paz”.

Vaticano

Ampliar

Más de tres décadas de relaciones diplomáticas

México y la Santa Sede conmemorarán el próximo mes de septiembre 34 años del restablecimiento formal de sus vínculos diplomáticos.

Durante este periodo, ambas naciones han mantenido una cooperación constante respaldada en la solución pacífica de las controversias, el apego al derecho internacional y el fortalecimiento de las instancias multilaterales a nivel global.

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