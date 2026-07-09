Metro CDMX revela cuánto invierte en reparar destrozos y actos de vandalismo

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Aunque se han destinado inversiones históricas para rehabilitar la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el comportamiento de algunos usuarios y los destrozos en manifestaciones representan un gasto considerable para la institución.

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¿Cuánto cuesta el vandalismo Metro al STC?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Adrián Rubalcava, director del Metro, reveló que cerca del 30% del presupuesto total destinado al mantenimiento de las estaciones se utiliza para reparar los daños causados por los propios usuarios.

Prueba de ello es que este jueves integrantes de colectivos de la comunidad trans y trabajadoras sexuales realizaron una protesta que terminó con el corte de cables y la destrucción de cámaras de videovigilancia y farolas en estaciones como Hidalgo y Bellas Artes.

Ante esto, Rubalcava señaló que, si bien la instrucción es respetar el derecho a la libre manifestación, ya se iniciaron carpetas de investigación utilizando el sistema de monitoreo para identificar a los responsables de los destrozos.

Al aire // "Cerca del 30% del presupuesto anual del Metro se va a en reparar los actos de vandalismo y mal uso de las instalaciones y trenes".



Esto es #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @AdrianRubalcava . https://t.co/5Qk76EAhAW — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 10, 2026

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¿Qué otros daños enfrenta el Metro de la CDMX?

A este problema se suma el descuido cotidiano. Otro ejemplo fue la sustitución de vidrios en 34 trenes, los cuales terminaron vandalizados con ácido a menos de una semana de haber sido instalados.

Por ello, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el patrimonio colectivo, recordando que el costo real del viaje es de 21 pesos, pero se mantiene en 5 pesos gracias a un subsidio gubernamental.

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¿Por qué fallan las escaleras eléctricas del Metro?

Respecto a las fallas en las escaleras eléctricas, Rubalcava aclaró que los mitos urbanos se quedan cortos ante la realidad, pues la mayoría de las averías ocurren porque la gente sube corriendo o cargando bultos pesados, lo que genera un desgaste asimétrico en el sistema diseñado exclusivamente para transportar pasajeros en posición estática.

Además, se siguen presentando casos de personas que dañan los componentes eléctricos al utilizarlas como sanitarios.

El Metro ha reforzado la seguridad con más de cinco mil 600 elementos y la instalación de 800 nuevas cámaras en la Línea 2, buscando frenar estos destrozos que frenan el avance del transporte más importante de la ciudad.

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