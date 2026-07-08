PAN pide devolver candelabros del Metro y destinar recursos al mantenimiento

Diputada del PAN exige al gobierno de la CDMX: No solapar las tranzas del director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, e iniciar con el proceso de devolución de los cuatro candelabros con valor de 240 mil pesos.

Los candelabros Metro fueron cuestionados por la diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, quien exigió al gobierno de Clara Brugada no solapar las tranzas del director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, e iniciar con el proceso de devolución de los cuatro candelabros de 56 mil pesos cada uno, para sumar ese dinero a los presupuestos de mantenimiento y compra de refacciones de buena calidad.

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PAN cuestiona gasto en candelabros del Metro CDMX

“Nos dicen que costaron 56 mil pesos, pero es obvio que los corruptos de la 4T tienen mañas y pueden inflar los precios, las facturas a millones de pesos de forma conveniente como acostumbran”.

La panista señaló que es una burla que el gobierno capitalino gaste 56 mil pesos en un candelabro cuando las fallas persisten en cuanto a movilidad, seguridad y accesibilidad para las poblaciones más vulnerables.

“Porque mientras gastan un cuarto de millón de pesos en sólo cuatro candiles de lujo para el vestíbulo, nos parece terrible porque los usuarios de la Línea 2 y de toda la red padecen fallas diarias disfrazadas de modernización histórica. Lo que es una realidad, es que se trata de una mano de gato superficial con estética del siglo XIX”.

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta afirmó que se debe exigir transparencia a gobiernos que han demostrado corrupción. Ampliar

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Solicitan transparencia sobre gastos de remodelación

La panista dijo que buscará por los métodos de transparencia que la Constitución establece, la correcta información sobre los gastos del Metro en la remodelación por contexto del Mundial.

Genoveva Huerta insistió que, ante un pasado de tragedias y corrupción tanto con Clara Brugada como de Claudia Sheinbaum, se les tienen que exigir cuentas sobre los candelabros Metro.

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