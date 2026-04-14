Brugada asegura más recursos al Metro y pide priorizar servicio a usuarios

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que para su gobierno el Metro de la CDMX es una prioridad y que por eso se le han destinado los mayores recursos de toda su historia.

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¿Qué dijo Brugada sobre el servicio del Metro?

Sin mencionar a los trabajadores sindicalizados del Metro, que recientemente se negaron a laborar horas extras afectando la frecuencia de los trenes de todas las líneas de la red, los criticó por no poner el servicio a los usuarios antes que cualquier otra cosa.

“El servicio del metro debe estar por encima de cualquier interés, el servicio a los usuarios debe de ser la prioridad... así como este Gobierno de la Ciudad destina los mayores recursos públicos que podamos a este gran sistema de movilidad de la ciudad hacemos un llamado para que todos los que usan los usuarios, trabajadores, gobierno,sigamos fortaleciendo al metro”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Qué acuerdos se alcanzaron con el sindicato?

A pesar de que este martes por la noche se dio a conocer que tras una reunión entre el gobierno capitalino y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, se había llegado a varios acuerdos, la jefa de Gobierno no los dio a conocer.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, solo dijo que habían convenido con el sindicato las áreas a donde van a destinar los recursos presupuestales pero no detalló el monto -ni si es dinero ordinario o extraordinario, local o federal-, ni los rubros.

“No fue un paro laboral, fue un asunto de no integrar a algunos trabajadores y extender el horario de los trabajadores, pero creo que en este momento estamos avanzando adecuadamente: Ya están de acuerdo dónde vamos a destinar los recursos presupuestales y creo que vamos en buen camino”. — Héctor Ulises García, secretario de Movilidad

¿Qué planes hay para mejorar el Metro de la CDMX?

Tampoco dijo si las pláticas con los sindicalizados van a continuar.

Para finalizar mencionó que hay un plan integral de ejecución en este sistema de transporte y que tiene dos grandes objetivos, renovación de la Línea 3 y “fortalecer el tema del mantenimiento, de ahí que los presupuestos tanto de 2025 como 2026 se hayan incrementado en una proporción considerable respecto a los años anteriores”.

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