Brugada asegura más recursos al Metro y pide priorizar servicio a usuarios
La jefa de Gobierno afirmó que los recursos han aumentado para el Metro de la CDMX y llamó a priorizar el servicio ante conflictos recientes.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que para su gobierno el Metro de la CDMX es una prioridad y que por eso se le han destinado los mayores recursos de toda su historia.
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¿Qué dijo Brugada sobre el servicio del Metro?
Sin mencionar a los trabajadores sindicalizados del Metro, que recientemente se negaron a laborar horas extras afectando la frecuencia de los trenes de todas las líneas de la red, los criticó por no poner el servicio a los usuarios antes que cualquier otra cosa.
“El servicio del metro debe estar por encima de cualquier interés, el servicio a los usuarios debe de ser la prioridad... así como este Gobierno de la Ciudad destina los mayores recursos públicos que podamos a este gran sistema de movilidad de la ciudad hacemos un llamado para que todos los que usan los usuarios, trabajadores, gobierno,sigamos fortaleciendo al metro”.— Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX
¿Qué acuerdos se alcanzaron con el sindicato?
A pesar de que este martes por la noche se dio a conocer que tras una reunión entre el gobierno capitalino y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, se había llegado a varios acuerdos, la jefa de Gobierno no los dio a conocer.
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, solo dijo que habían convenido con el sindicato las áreas a donde van a destinar los recursos presupuestales pero no detalló el monto -ni si es dinero ordinario o extraordinario, local o federal-, ni los rubros.
“No fue un paro laboral, fue un asunto de no integrar a algunos trabajadores y extender el horario de los trabajadores, pero creo que en este momento estamos avanzando adecuadamente: Ya están de acuerdo dónde vamos a destinar los recursos presupuestales y creo que vamos en buen camino”.— Héctor Ulises García, secretario de Movilidad
¿Qué planes hay para mejorar el Metro de la CDMX?
Tampoco dijo si las pláticas con los sindicalizados van a continuar.
Para finalizar mencionó que hay un plan integral de ejecución en este sistema de transporte y que tiene dos grandes objetivos, renovación de la Línea 3 y “fortalecer el tema del mantenimiento, de ahí que los presupuestos tanto de 2025 como 2026 se hayan incrementado en una proporción considerable respecto a los años anteriores”.