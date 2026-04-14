70% de trenes del Metro circulan sin mantenimiento: Sindicato

Respiro para la CDMX: Sindicato del Metro suspende paro y se normaliza el servicio

Suspendemos acciones de reclamo y protesta y nos ponemos a platicar con las autoridades para analizar de fondo toda la problemática que existe en las 12 líneas, confirmó Fernando Espino Arévalo, quien refirió sobre la situación del Metro capitalino, ”no hay garantía de que aguante, no quiero pensar que se dé un accidente de graves consecuencias ”.

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Falta de mantenimiento en el Metro CDMX

70% de trenes del #Metro no tienen mantenimiento



La gravedad del #MetroCDMX: "La parte electrónica se debe de cambiar mínimo cada 30 años, aquí llevamos más de 50 años (…) Las vías, la parte eléctrica ya son instalaciones obsoletas, instalaciones que terminaron el uso normal de… pic.twitter.com/xsHWiLfRzI — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 14, 2026

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, el presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, reconoció la buena disposición de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y el acompañamiento del director del Metro, Adrián Rubalcava para llegar a un acuerdo de:

“Una inversión extraordinaria para la compra de herramientas y refacciones y materiales necesarios para dar mantenimiento a todos los trenes” y a “un acuerdo de beneficio para los trabajadores con una especie de contratación de categorías”.

Afirmó que a partir de hoy se analizarán las afectaciones en trenes, vías, estructuras, la parte eléctrica, electrónica, electromecánica, que serán revisadas en un diálogo a fondo.

Añadió que:

Sin ser alarmistas el problema es que de 391 trenes del Metro, el <b>70%</b> no tiene mantenimiento mayor luego de 750 mil kilómetros recorridos”. —

En otros tiempos, dijo, “se desarmaban completamente los trenes, se revisaban pieza por pieza y se cambiaban las piezas desgastadas, en estos últimos tiempos llevamos 2 millones de kilómetros recorridos y no tienen mantenimiento mayor”.

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Infraestructura y seguridad en el Metro CDMX

“El otro 30% unos parches que les hemos puesto a los trenes no hay mantenimiento completo y otros tantos los tenemos detenidos en talleres por falta de material, detalló.

Y las vías, “la parte eléctrica son instalaciones obsoletas, que terminaron su uso normal de vida con más de 50 años, sin renovación” por lo que afirmó que “sobre todo la parte eléctrica y electrónica se debe cambiar cada 30 años como mínimo, aquí llevaos más de 50 años”.

Por lo anterior, se dijo con esperanza en que las autoridades proporcionen los recursos pactados para “recomponer la circulación de los trenes y garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores”.