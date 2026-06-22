Línea 2 del Metro concluye obras con 22 días de retraso y estaciones pendientes

Con 22 días de retraso respecto al tiempo establecido y con la estación Chabacano aun cerrada, el gobierno de la ciudad dio por concluidos los trabajos de remodelación de la Línea 2 del Metro.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, negó que las obras de modernización hayan sido solo cosméticas.

“No es lo que se ha tratado de desacreditar que el recurso sólo fue para arreglar la imagen del Metro. No, de los 2 mil 200 millones de pesos, las dos terceras partes más de mil 400 millones se fueron al mantenimiento estratégico del Metro y solo una tercera parte se destinó para arreglar las estaciones que además se arreglaron para que funcionaran bien”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Sabemos lo importante que es el @MetroCDMX en la vida diaria de millones de personas. Por eso trabajamos para renovar las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales de la Línea 2, un corredor estratégico que conecta el norte y el sur de la ciudad y que hoy ofrece… pic.twitter.com/nnzvNpjMqN — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 22, 2026

¿En qué se invirtieron los recursos de la remodelación?

Aseguró que hubo un mantenimiento profundo de los trenes. Esto significa, dijo, “menos tiempo de espera y más tiempo de vida para millones de personas”.

El gobierno de la ciudad se había comprometido a que las obras estarían terminadas el 31 de mayo, mucho antes de la inauguración del Mundial de Fútbol.

Fue por eso que la mandataria insistió en que hubo una campaña para desacreditar dicho trabajo.

A pesar de la inauguración realizada en las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales las obras aun no han concluido. Los trabajos en la estación Allende siguen y falta abrir la estación Chabacano.

El director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, reiteró sus disculpas a los usuarios por las afectaciones que sufrieron al hacer sus traslados mientras los obreros realizaban la remodelación.

Junto a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM; el secretario de @LaSEMOVI, @HectorUlisesGN; y el secretario de @Finanzas_CDMX, @JPDeBotton, entregamos las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales de la Línea 2.



Mi reconocimiento al personal del @MetroCDMX y a su… pic.twitter.com/VRlu0UAfnc — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 22, 2026

¿Cuándo comenzarán las obras en la Línea 3 del Metro?

Por otra parte, se anunció que las obras de modernización de la Línea 3, que comenzarán una vez que termine el Mundial de Fútbol y que seguirán el mismo esquema de trabajo que la Línea 2, es decir, que se van a hacer con los trenes dando servicio.

El secretario de Movilidad, Héctor García afirmó:” lo que queremos es no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar diariamente con acciones contundentes”.

Hoy, entregamos un @MetroCDMX más moderno, más accesible y más seguro con la remodelación integral de las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales de la Línea 2. 🚇✅ pic.twitter.com/v02VQiK61j — Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) June 22, 2026

El director del Metro, hizo finalmente un recuento de todo lo que se realizó en la rehabilitación de la Linea 2.

Con una inversión de 1,500 millones de pesos, avanzamos en la transformación de la Línea 2 del @MetroCDMX, bajo el liderazgo de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, y con el respaldo de nuestra Presidenta, @Claudiashein.



Hoy entregamos las estaciones Tasqueña, General Anaya,… pic.twitter.com/m1kRdjzQiU — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 22, 2026

Además de las remodelaciones de las estaciones se recuperaron siete trenes, con lo que de 27 pasaran a ser 34 convoyes para el servicio de esta línea. Además, añadió, se cambio el material rodante, se recuperó el 75 por ciento de los vidrios de los carros y se compusieron todos los ventiladores; además se dio mantenimiento a 50 muelles de los trenes y se compró más de 66 mil litros de aceite para el mantenimiento.

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