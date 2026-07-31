México es el segundo país con mayor complejidad para hacer negocios: CONCANACO SERVYTUR

La Concanaco-Servytur advierte que el reto es trasladar el dinamismo de las exportaciones a las MiPyMEs y al comercio formal.

Las exportaciones de México registraron un desempeño positivo, luego de que las exportaciones alcanzaran 72 mil 551 millones de dólares en junio de 2026, lo que representó un crecimiento anual de 34.4%, mientras que el superávit comercial acumulado en el primer semestre del año ascendió a 9 mil 857 millones de dólares, cifra muy superior a los mil 433 millones registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del INEGI.

No obstante, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) advirtió que uno de los principales desafíos para el país es el entorno regulatorio, ya que México ocupa el segundo lugar mundial en complejidad para hacer negocios, según el Global Business Complexity Index 2026 de TMF Group, situación que, afirmó, incrementa los costos de operación y reduce la competitividad de las empresas que cumplen con la formalidad.

“El récord de exportaciones es una gran noticia para México, pero nuestro compromiso es que ese crecimiento también llegue al negocio familiar, al comercio de barrio, al restaurante, al taller y a todos los prestadores de servicios. La macroeconomía avanza cuando también avanza quien todos los días levanta la cortina de su negocio”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano.

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Sector terciario impulsa empleo y economía

La Confederación recordó que el sector terciario aporta el 60.1% del Producto Interno Bruto nacional y genera 64.3% del empleo, por lo que consideró indispensable reducir la carga regulatoria para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

En ese sentido, informó que promoverá con las autoridades una agenda enfocada en la simplificación administrativa y fiscal, la digitalización de las MiPyMEs y la creación de condiciones que faciliten emprender, invertir y permanecer en la formalidad.

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CONCANACO impulsará acciones para fortalecer el mercado interno

Asimismo, indicó que continuará impulsando estas acciones mediante el programa Viernes Muy Mexicano, orientado a fomentar el consumo en establecimientos formalmente constituidos, así como a través de su red de 258 cámaras con presencia en más de mil 857 municipios del país.

La CONCANACO SERVYTUR sostuvo que el crecimiento de las Exportaciones México debe ir acompañado del fortalecimiento del mercado interno para traducirse en mayores oportunidades para las empresas familiares y millones de trabajadores mexicanos.

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