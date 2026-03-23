Giro en el caso Ayotzinapa: Hallan restos en crematorios que el GIEI había descartado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que solicitará que la Fiscalía General de la República (FGR) informe sobre una funeraria que operaba de manera irregular en Iguala, Guerrero, y donde se encontraron restos que corresponden a 2014 o 2015.

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¿Qué se sabe de la funeraria en Iguala?

Y es que recordó que la funeraria ya había aparecido en una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, sin embargo mencionó, fue descartada.

“Esta funeraria de Iguala, que en efecto tiene crematorios y que operaba de una manera muy irregular, es parte de las investigaciones que se han dado a partir de este nuevo esquema. Ya había aparecido esta funeraria en la investigación del GIEI, pero la desecharon. Dijeron que no había más que investigar ahí. Pero las nuevas investigaciones, en efecto, no quiero yo dar más información porque no sé si interfieren las propias investigaciones, llevaron a este lugar, que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene ya desde hace varios meses”. —

También informó que le solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México que “pudiera presentarnos algunos expertos” para responder a la solicitud de familiares que han pedido el retorno del GIEI.

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¿Qué acciones se están tomando en la investigación?

Instruyó a que Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, hable con las madres y padres de los 43 estaudiantes.

“Nosotros hemos preguntado a través de Arturo Medina (subsecretario de Derechos Humanos de Segob) si estarán dispuestos a abrir este nuevo esquema de investigación que se está haciendo y no están muy abiertos a ella, entonces todavía se sigue platicando con ellos pero lo que sí hemos solicitado al alto comisionado son expertos que recomiende Naciones Unidas para que puedan dar certeza que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, y tiene las suficientes herramientas”. —

En tanto Sheinbaum Pardo dio a conocer que ya estén detenidos los dueños de la funeraria y seguirán las investigaciones presentando los resultados a los familiares de los 43 desaparecidos.

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