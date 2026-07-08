Vacaciones de verano SEP 2026: ¿cuántos días duran y cuándo podrían terminar?

Estudiantes de educación básica inician sus vacaciones de verano tras el fin del ciclo escolar marcado por la SEP.

Si ya andas haciendo cuentas para las vacaciones, pensando en una escapada o de plano viendo quién se va a quedar con los chamacos mientras tú trabajas, hay un dato que vale la pena tener bien ubicado: cuántos días durarán las vacaciones de verano este 2026.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó la fecha en la que termina el ciclo escolar y, con eso, también ya se puede calcular cuánto tiempo estarán fuera de las aulas millones de estudiantes de educación básica. Así que aquí te contamos lo que ya se sabe.

¿Cuánto duran las vacaciones de verano 2026 de la SEP?

Todo apunta a que las vacaciones de verano tendrán una duración aproximada de 45 días. Se trata del descanso más largo de todo el ciclo escolar y aplica para las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en prácticamente todo el país.

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¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano?

El arranque oficial será el miércoles 15 de julio de 2026. Ese día concluye el ciclo escolar y, a partir de ahí, millones de estudiantes podrán guardar la mochila por unas semanas y disfrutar del descanso antes de volver a clases.

¿Cuándo terminan las vacaciones y cuándo es el regreso a clases?

Si no hay cambios de última hora, el regreso a clases está previsto para el 31 de agosto de 2026.

Antes de esa fecha, las y los maestros regresan a las escuelas para realizar actividades de organización y preparación, por lo que el sistema educativo comienza a ponerse en marcha de manera gradual.

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¿A quién aplican estos 45 días de vacaciones?

Este periodo vacacional corresponde a quienes estudian preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en planteles privados incorporados a la SEP.

Ya sea que tengas pensado salir de viaje, inscribir a tus hijos a un curso de verano o simplemente acomodar los tiempos en casa, saber que habrá cerca de 45 días de vacaciones te ayudará a planear todo con más calma y sin andar resolviendo las cosas al último momento.

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