Calendario SEP 2026-2027: Días sin clases y puentes tentativos para el nuevo ciclo escolar

Consulta los días sin clases y puentes del ciclo escolar SEP 2026-2027, con fechas tentativas para estudiantes de educación básica en México.

Todavía falta para que la Secretaría de Educación Pública publique el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, pero si ya estás pensando en las vacaciones, los puentes o simplemente quieres organizarte con tiempo porque tienes hijos en la escuela, ya hay varias fechas que prácticamente se pueden ir marcando en el calendario.

Y es que, aunque el documento oficialmente todavía no sale, hay descansos que están establecidos por ley y otros que, año con año, casi siempre se repiten. Así que aquí te contamos qué ya está prácticamente amarrado y qué fechas todavía habrá que esperar a que confirme la SEP.

¿Qué días feriados oficiales no habrá clases en el ciclo 2026-2027?

Hay descansos que no dependen de la SEP. Están marcados por ley y, por lo mismo, las escuelas de educación básica los respetan sí o sí, como:

El 16 de septiembre, por el Día de la Independencia

El tercer lunes de noviembre, por la conmemoración del 20 de noviembre

El 1 de octubre cada seis años, cuando corresponde el cambio del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre, por Navidad (aplica puente y vacaciones).

Y el día que determinen las autoridades electorales cuando haya jornada electoral.

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¿Qué puentes se podrían formar en el ciclo 2026-2027?

Aunque la SEP todavía no publica el calendario, los Consejos Técnicos Escolares suelen realizarse el último viernes de cada mes, así que, tomando como referencia los ciclos anteriores, estos serían los descansos más probables:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

Eso sí, tómalos como una referencia porque, normalmente, cambian muy poco, pero será la SEP la que confirme las fechas oficiales.

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¿Cuándo serían las vacaciones de Semana Santa y el fin del ciclo 2026-2027?

Si el calendario mantiene la misma lógica de los últimos años, las vacaciones de Semana Santa caerían entre marzo y abril de 2027. En cuanto al cierre del ciclo escolar, todo apunta a que será durante julio de 2027, como ha ocurrido siempre.

¿Qué hacer antes de planear tus descansos?

Si ya estás viendo cuándo pedir vacaciones en el trabajo, apartar un viaje o resolver quién cuidará a los niños, lo mejor es aguantar un poquito antes de hacer planes definitivos.

Vale la pena esperar a que la SEP publique el calendario oficial, porque ahí vendrán las fechas exactas. También hay que considerar que algunos Consejos Técnicos pueden ajustarse por cuestiones administrativas y, además, nunca está de más echarle un ojo a los avisos de la escuela de tus hijos, ya que en algunos estados o planteles puede haber cambios específicos.

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