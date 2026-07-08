Programa Especial de Cambio Climático 2026 a 2030: Metas y estrategias de Semarnat

El Gobierno de México puso en marcha una ambiciosa actualización de sus compromisos ambientales mediante el Programa Especial de Cambio Climático. La iniciativa, que busca articular los esfuerzos de 20 secretarías de Estado, establece una ruta clara para la descarbonización y la adaptación del país frente a la crisis climática global.

Te podría interesar: ¡Freno ecológico! Semarnat rechaza megaproyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en México

¿Qué contempla el programa de cambio climático del Gobierno de México?

El plan proyecta mitigar más de 70 millones de toneladas de carbono equivalente para el año 2030, lo que representa una disminución cercana al 10% de las emisiones actuales.

En entrevista para “Así Las Cosas con Gabriela Warkentin”, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), detalló que uno de los pilares de esta estrategia es la transformación de la matriz energética nacional.

La meta es pasar del 23% actual de energías renovables a un 38% en 2030, para finalmente alcanzar un 45% en 2035. Este avance se apoyará en proyectos de inversión mixta enfocados en energía solar y geotérmica, supervisados por un comité de inversiones en el que participan Hacienda, Energía y Semarnat.

También puedes leer: Promueve ASA la conservación ambiental e impulsa el uso de transporte sustentable

¿Cómo se financiarán las acciones ambientales?

Para garantizar la viabilidad financiera de estas metas, México consolidará un catálogo de proyectos bancables con el apoyo de organismos internacionales. Alicia Bárcena detalló que el próximo 21 de julio se firmará un convenio para crear un fondo conjunto entre Hacienda, Semarnat y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), además de estrechar la cooperación con el Banco de Norteamérica (Nadbank) para proyectos en la frontera norte.

Estos recursos se destinarán tanto al sector energético como al aprovechamiento del metano generado por las 140 mil toneladas de residuos sólidos que produce el país.

Peter Cade Ampliar

Encuentra más : Sheinbaum descarta fracking convencional y apuesta por tecnología biodegradable en México

¿Qué beneficios tendrá el programa para la población?

La funcionaria destacó que el impacto del programa se reflejará de manera directa en la vida cotidiana de la población a través de iniciativas como el Programa Nacional de Calentadores Solar, el cual busca expandir el uso de energía solar para el agua sanitaria en viviendas urbanas y rurales, generando un ahorro económico inmediato para las familias.

Se implementarán estufas solares en comunidades rurales y se acelerarán los planes de contingencia ante emergencias y desastres en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para ofrecer alertas tempranas a la ciudadanía.

A través de fondos internacionales dirigidos a la cobertura de “daños y pérdidas”, se financiarán barreras físicas y planes de recuperación de playas para contener la erosión. Alicia Bárcena explicó que, paralelamente, la Semarnat trabaja en actualizar la Ley General de Cambio Climático para fortalecer el Atlas de Vulnerabilidad y transitar de un sistema voluntario de comercio de emisiones a un mercado regulado que fije el costo de la tonelada de carbono entre los 40 y 50 dólares, garantizando así la continuidad de estas políticas más allá de los cambios de administración.

Síguenos en Google News y encuentra más información