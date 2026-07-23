Alejandro Leyva fue directo en su labor periodística y su crimen fue atroz, hay temor en el gremio: Rocío Flores

Alejandro Leyva es el cuarto periodista asesinado en México en lo que va del mes de julio, su asesinato, ocurrido en

deja al gremio con preocupación y temor por los grupos de choque, grupos criminales y la exhibición pública desde el gobierno, señaló la periodista Rocío Flores.

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosa”, Rocío recordó a Alejandro Leyva como un periodista conocido por todos por su columna en video de El Moscardón y por su labor al frente de la Comisión de Radio y Televisión de Oaxaca en 2020.

Su asesinato, afirmó “es un golpe muy fuerte para la comunidad periodística de Oaxaca” y detalló que “el año pasado en julio de 2025 él -Alejandro Leyva- acudió a la defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca a presentar una queja por que había recibido amenazas que vinculó al descrédito público del que fue objeto en una sección “trapitos al sol” que difundían en las conferencias de prensa del gobernador Salomón Jara, a la amenaza y presentó la queja y afirmó que su exposición publica en esta conferencia fue seguida de una campaña de desprestigio y que le amenazaban de muerte”.

Trapitos al sol: La sección oficial que incita el acoso a periodistas#Oaxaca replica la fórmula de exhibir a periodistas desde la plataforma del Estado. La sección "Trapos al sol", del gobernador Salomón Jara estigmatiza a periodistas críticos como Alejandro Leyva, quien fue… pic.twitter.com/xe6KYv8lgP — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 23, 2026

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La periodista señaló que “el gobernador es poco receptivo a las críticas, dice que son politiquerías… pero ha degradado el trabajo de los periodistas”, señaló Rocío.

Recordó que en sus últimas columnas Alejandro las amenazas “las habría vinculado a personajes del crimen organizado… Alejandro fue directo y su crimen fue atroz”, señaló la periodista.

Sobre el asedio al gremio dijo que “sobre todo en la capital hay muchos grupos de choque, son quienes quitan las cámaras o agreden a los compañeros, sobre todo a los fotógrafos, pero hay mucha vigilancia para todos”.

Por ello señaló, “nunca antes habíamos vivido esta situación, Oaxaca era una ciudad en la que se podía transitar libremente, con el crimen organizado hay referencias de cobro de piso en los mercados de la ciudad y en la periferia… la situación nos compromete mucho porque no podemos saber hasta que punto llegar con nuestro trabajo.

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