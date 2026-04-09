Sheinbaum descarta fracking convencional y apuesta por tecnología biodegradable en México

Será el próximo miércoles cuando se presente al grupo de expertos que podrían informar sobre los distintos métodos de fracking

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que hasta el momento Petróleos Mexicanos (PEMEX) no cuenta con la tecnología necesaria pero enfatizó existe un método para cuidar del medio ambiente.

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¿Cuáles son los riesgos del fracking tradicional?

“¿Qué problema tiene el fracking? ¿Cuál es el principal problema ambiental de fracking? O del gas no convencional o del gas de lutita. Primero, utiliza mucha agua, y segundo, esa agua se contamina. Eso nosotros no queremos utilizarlo, porque puede tener problemas. Ahora hay nuevos, nuevas tecnologías que utilizan incluso componentes biodegradables para romper las piedras".

“Todo eso queremos que nos lo digan los expertos. El fracking tradicional, así como inició y como se Ese no, porque ese sí tiene impactos ambientales muy graves, pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar”. —

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¿Qué alternativas tecnológicas se analizan?

Recordó que será el próximo miércoles cuando se presente al grupo de expertos que podrían informar sobre los distintos métodos de fracking. Sheinbaum Pardo negó temor de depender de otro país a una nueva tecnología lo que sí enfatizó, no habrá soberanía energética a cualquier costo.

“No. Por eso es, a ver, toda mi vida he, si yo hablé en contra del fracking tradicional, pues, ¿Cómo vamos a hacer el fracking tradicional nosotros? No, ese no. Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas. Pero además, la otra, ya lo estamos utilizando, nada más que queda a 100 metros de la frontera. O sea, eso es algo importante. Ahora, no queremos lo tradicional, como siempre se hizo, de ese no, porque ese sí tiene impactos graves”. —

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¿Habrá participación privada en el proyecto?

La Jefa del Ejecutivo Federal mencionó que si bien hasta el momento no se ha definido un esquema de contrato si dijo, no será por concesión.

“La idea es que pudiera, en caso de de encontrarse la tecnología, que no tuviera estos impactos ambientales que tiene el fracking tradicional, que pudiera abrirse, como ha garantizado Pemex, contratos del propio Pemex y contratos mixtos, concesiones. Las concesiones no, ni los contratos privados ni las concesiones las estamos tomando en cuenta. El objetivo es que primero se pague el impuesto para el bienestar, que es fundamental, que es la garantía de para todas y todos los mexicanos, y que el mayor porcentaje de la explotación vaya para Pemex”. —

Y aseveró que para este proyecto no se necesita alguna reforma constitucional.

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