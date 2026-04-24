Promueve ASA la conservación ambiental e impulsa el uso de transporte sustentable

Se sembraron 40 árboles en las áreas verdes del Organismo, para contribuir a la reforestación y recuperación de espacios naturales

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) llevó a cabo la jornada ecológica “Siembra de árboles y movilidad sustentable ASA”, para reafirmar el compromiso institucional con la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad del aire y la conservación de los recursos naturales.

Durante esta actividad sembraron 40 árboles en las áreas verdes del Organismo, para contribuir a la reforestación y recuperación de espacios naturales. Asimismo, se puso en marcha el programa de movilidad sustentable, mediante la incorporación inicial de 45 bicicletas para uso interno del personal y así fomentar alternativas de transporte limpio dentro de las instalaciones, al tiempo que se promueve un estilo de vida más sano.

Las acciones de reforestación y el banderazo de salida del programa de movilidad sustentable fueron encabezadas por el Capitán Carlos Manuel Merino Campos, Director General de ASA, quien, acompañado de funcionarios y colaboradores del Organismo, participaron activamente en esta jornada ambiental.

Ampliar

Estas iniciativas se alinean con los esfuerzos impulsados por el Gobierno de México, así como con las estrategias implementadas por distintos órdenes de gobierno orientadas a la restauración ecológica, la reducción de emisiones contaminantes y la promoción de una cultura de sostenibilidad.

La recuperación y fortalecimiento de áreas verdes para ASA significa favorecer la biodiversidad y el equilibrio ecológico en las instalaciones y reducir la huella de carbono al fomentar el uso de transporte no motorizado dentro de las instalaciones.

Con estas acciones ASA reafirma su compromiso de contribuir activamente en la construcción de un entorno más limpio, saludable y sostenible para las presentes y futuras generaciones.