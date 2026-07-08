El “susurrador” de Ken Salazar: La misteriosa fuente que habló sobre AMLO y “El Mayo” Zambada

Ken Salazar puntualizó que esas armas solo deberían estar en manos de los militares

El periodista Jorge Ramos desenterró una conversación con Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, previa a la caída de los fundadores del Cártel de Sinaloa, destapando el mito de “el susurrador”, una fuente anónima de alto nivel que atribuía al expresidente Andrés Manuel López Obrador una profunda inquietud por lo que “El Mayo” pudiera testificar ante las cortes norteamericanas.

En “Así Las Cosas con Gabriela Warkentin”, el periodista revivió una entrevista que sostuvo con el diplomático el 30 de junio de 2024, semanas antes de que ocurriera el polémico arresto del capo y de Joaquín Guzmán López el 25 de julio de ese mismo año.

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¿Qué dijo Ken Salazar sobre la captura de “El Mayo” Zambada?

En dicho encuentro, el exembajador mencionó que un supuesto “susurrador” le había asegurado que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba muy preocupado por las posibles revelaciones que pudiera hacer Ismael “El Mayo” Zambada en territorio estadounidense. No obstante, Ramos aclaró que el propio Salazar admitió no tener evidencias que vinculen directamente al exmandatario con negocios ilícitos.

“Este supuesto susurrador le dijo a él que estaba López Obrador muy preocupado por las posibles declaraciones del Mayo Zambada en los Estados Unidos. Cuando presiono al embajador Salazar sobre esto, le pregunto, ‘¿quién es el susurrador?’ Primero, no me dice quién es el susurrador, y luego él me dice… dice que él, Salazar, no tiene evidencia de que López Obrador estaba en malos negocios o en tratos con el narcotráfico”. —

#AlAire | @jorgeramosnews, periodista en #AsíLasCosasW con @warkentin



🔴¿Ken Salazar mintió?.



Recordemos que la presidenta @Claudiashein cuestiona a el Exembajador sobre la captura del ‘Mayo’ Zambada.



Entrevista completa: https://t.co/2ubZXLQzTp — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 8, 2026

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¿Qué reveló Jorge Ramos sobre la entrevista?

Jorge Ramos expuso el contraste entre lo expresado por Ken Salazar y la postura del gobierno mexicano, incluso presentó el fragmento de esta entrevista donde se escucha al exembajador afirmar explícitamente que el desenlace donde ambos criminales terminaron en suelo estadounidense en 2024 “surgió de la cooperación que llevábamos Estados Unidos y México”, versión que es opuesta la narrativa oficial que ha manejado el gobierno desde entonces.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México Ampliar

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¿Por qué se mantiene la polémica sobre las declaraciones?

Esta insistencia del gobierno en desacreditar las afirmaciones hechas por Ken Salazar en 2024 responde a la necesidad de limpiar la imagen de la administración y disipar sospechas, puntualizó el periodista. El trasfondo de la molestia de la presidenta radica en evitar a toda costa que permanezca la percepción pública de que existían presuntos acuerdos o vínculos de funcionarios con organizaciones del narcotráfico.

“La preocupación del gobierno mexicano es que de nuevo siga esta sospecha de que el gobierno durante López Obrador o incluso algunos funcionarios de Morena ahora están vinculados con el narcotráfico. Ese es el problema y esa es la mancha que se quieren quitar”. —

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