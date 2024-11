Ken Salazar asegura que estrategia de seguridad de AMLO no funcionó

La estrategia de abrazos no balazos impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó ya que los niveles de inseguridad se mantienen, aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar,

En conferencia de prensa indicó que el tema de la seguridad es un problema muy grave en nuestro país.

El diplomático agregó que negar la situación de violencia en México y echarle la culpa a Estados Unidos no es lo que se requiere para llegar buenos niveles de seguridad.

“La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que no funcionan. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México y hablar que no hay problema, es echarles la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad en México”, dijo.

El diplomático incluso señaló que la estrategia de austeridad republicana que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador tampoco hizo que se redujera la violencia e inseguridad.

Ken Salazar recordó que el expresidente rechazó 32 millones de dólares de Estados Unidos para enfrentar la violencia y atacar al narcotráfico.

“Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Tercero, ¿qué se requiere para llegar a esta seguridad?”, aseveró.

Ken Salazar confió en que la presidenta Claudia Sheinbaum aumente los recursos para la seguridad en 2025 porque es un hecho que la violencia prevalece en distintos puntos del país como en Culiacán e incluso recordó el asesinato del padre Marcelo Pérez, en Chiapas.

