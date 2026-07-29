Nos interesa escuchar sobre todo a las audiencias en la consulta sobre sus derechos: CRT

Derechos audiencias fue uno de los temas abordados luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobara el proyecto de los Reglamentos Generales para el Ejercicio y Protección de los Derechos de las Audiencias. La comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, detalló en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin de qué va el proyecto y la consulta a la que se someterá, pues afirmó “retoma de la Ley en Telecomunicaciones de Radio y Televisión, no se crean nuevos derechos, y no solo tiene que ver con recibir información veraz, o información noticiosa”.

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Consulta pública para la protección de las audiencias

La comisionada presidenta invitó a todas y todos a “participar en la consulta pública que estará vigente en la página de la Comisión durante 20 días, con la finalidad de recibir observaciones de ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones antes de su aprobación definitiva”.

Resaltó la importancia de que “todos participen, nos interesa escuchar sobre todo a las audiencias”, que conozcan los ejes que además de plasmar los derechos audiencias, detalla “otros hechos importantes, niveles de audio en cortes comerciales, respeto de horarios e información de cambios, si se está comercializando algo, lengua de señas, no discriminación, varios derechos de las personas por mandato de ley”.

Afirmó que es “un mecanismo para que puedan ejercerlos la designación de parte de medios de una persona que reciba estas quejas o sugerencias sea el intermediario para escucharlos y se considera la vulneración para que se pueda hacer la recomendación al medio”.

No obstante, recalcó que “es el medio quien establece sus códigos de ética”.

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#AlAire | Norma Solano Rodríguez, comisionada Presidenta de la @CRTGobMX en #AsíLasCosasW con @warkentin.



🔺¿Cuáles son los derechos a las audiencias?.



La presidenta, @Claudiashein informó que del 27 de julio al 21 de agosto, se realiza la consulta pública en la página… pic.twitter.com/U6tlYmIIBz — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 29, 2026

Procedimiento para atender las quejas de la audiencia

Indicó que luego de una queja de la audiencia, “el procedimiento se agota ante la defensoría, si el medio no atiende pueden acudir tanto personas como defensoría a la Comisión para ver si hay alguna vulneración y hacer alguna recomendación al medio, es la última instancia”.

Solano puntualizó que ha “disposiciones regulatorias, determinaciones de la Comisión, pero no hay suspensión; se trata de un acompañamiento en la protección de las derechos audiencias que, el mecanismo esté activo para las audiencias”.

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Solano reconoció que “la Ley -de Telecomunicaciones- faculta para iniciar procedimientos, la Comisión tiene tanto el mandato de suposiciones secundarias como de procedimientos administrativos”.

Negó en todo momento que sea un proceso limitante, y señaló “es un gran logro de las audiencias que viene de años y se trata de un procedimiento claro y de atención de las audiencias, es obligación de los medios atenderlas”.

“La Comisión puede intervenir solo a solicitud de la audiencia y de la persona defensora. Si la audiencia considera que no fue atendida su queja puede asistir a la Comisión y está hará una recomendación al medio, como última instancia”.

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