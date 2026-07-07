¿Miente Ken Salazar?, cuestiona Sheinbaum por traslado de El Mayo a Estados Unidos

¿Quién miente?, ¿mintió Ken Salazar?, esas fueron las preguntas que lanzó abiertamente la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el traslado “El Mayo” Zambada a EE.UU.

¿Quién miente?, ¿mintió Ken Salazar?, esas fueron las preguntas que lanzó abierta y directamente la presidenta de México Claudia Sheinbaum, sobre el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, el 25 de julio del 2024.

La conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional inició hasta las 8:00 de la mañana y la presidenta justificó el retraso asegurando que había mucha información sobre el tema de el Mayo.

Tras presentar un informe sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta cuestionó si mintió sobre estos hechos el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

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Sheinbaum Pardo recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pidió información a la embajada de Estados Unidos sobre el caso de “El Mayo”, y la respuesta del entonces embajador Ken Salazar “fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos”.

“En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México, si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos”, indicó.

Explicó también que esta solicitud de información se hizo en varias ocasiones y la respuesta de Ken Salazar fue que no hubo participación de agencias estadounidenses.

“La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos; sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo”, insistió Sheinbaum.

Y también dijo: “a partir de ahí la primera pregunta es: ¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿mintió el embajador Ken Salazar?”.

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En medio de las preguntas de los reporteros de la Fuente Presidencial, la mandataria enfatizo que de haber participado una agencia estadounidense en este operativo, estaría violando tratados internacionales y la Constitución de México.

“De nuevo: ¿Quién mintió o quién miente? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? Porque también lo escribe en su libro”, aseveró.

La presidenta Sheinbaum estuvo acompañada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el Canciller Roberto Velasco y la consejería Jurídica, Luisa María Alcalde.

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