Libro de Ken Salazar: Sheinbaum descarta preocupación por revelaciones

• Asegura Sheinbaum que la única preocupación que tuvo AMLO sobre la detención de “El Mayo Zambada” era por posible violación a la soberanía.

Sin preocupación alguna se manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los adelantos del libro que publicará el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, donde se sugiere que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador sentía temor por las posibles declaraciones del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria enfatizó que la preocupación del exmandatario no estaba vinculada con lo que el líder delincuencial pudiera declarar ante las autoridades estadounidenses, sino con el respeto a la soberanía nacional ante la posible participación de agencias extranjeras en territorio mexicano.

“Primero no sabemos lo que diga el libro, porque es un adelanto que sacó el periódico Reforma. Todavía, pues hasta que no salga el libro no podemos decir exactamente qué es lo que dice. De todas maneras, eh les puedo comentar que si alguna preocupación tenía el Presidente López Obrador, eh que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en eh la captura de el Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos, no sé si se entiende. No tiene que ver con qué va a decir el este personaje”.

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E insistió el llamado a la prudencia, señalando que, al tratarse solo de un adelanto periodístico, es necesario esperar la publicación completa para conocer el contexto real de los señalamientos.

“O sea, en todo caso esa era la la solicitud, más que la preocupación, el conocer qué había pasado, cómo se había dado esta detención, porque si hubiera habido o de haber habido desde el principio una planeación de alguna agencia o alguna institución del gobierno de los Estados Unidos hubiera violado, hubiese habido violación a la soberanía.”

La Jefa del Ejecutivo Federal confirmó que México mantiene las investigaciones en curso a través de la Fiscalía General de la República, en comunicación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna. ninguna preocupación.

-¿Algo nuevo o qué más se piensa hacer para saber qué fue lo que pasó con esta detención de este personaje?

-Bueno, la Fiscalía sigue eh con las investigaciones que dejó el fiscal Gertz Manero y con su comunicación, en todo caso, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos."

Y es que las primeras revelaciones del libro “Borderlands: My fight for an inclusive America”, previsto para ser publicado el 28 de julio, señala supuestas conversaciones que el exmandatario mexicano tuvo con un empresario que hacía las veces de confidente a quien Ken Salazar, no identifica por nombre, sólo como “El susurrador”.

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