“Vengo de una generación donde llamar a alguien así era común” dijo la senadora Celeste Amarilla tras lo sucedido contra Mbappé

Kylian Mbappé, el francés, uno de los mejores jugadores del mundo, se ha dado a conocer además de ser futbolista, por ser una de las personas que no temen a alzar la voz cuando de política y crítica social se trata. Ahora, es protagonista sin querer por culpa de una senadora paraguaya llamada Celeste Amarilla”, quien hizo comentarios racistas contra el futbolista.

Ahora, la senadora salió a decir que se está “deconstruyendo” y que sabe que hizo mal, te contamos qué fue lo que pasó y por qué está causando tanto revuelo.

¿Qué dijo la Senadora Celeste Amarilla sobre Kylian Mbappé?

La Senadora Celeste Amarillo originaria de Paraguay, realizó una serie de tweets hacia la participación de Kylian Mbappé en el Mundial 2026. En ellos, se pueden leer comentarios racistas hacia el jugador, donde incluso le puso “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho era chimpancés”.

Te dejamos los tweets en cuestión:

Mx - Celeste Amarilla tweets sobre Kylian Mbappé Ampliar

¿Qué dijo Mbappé a lo comentado por la senadora Celeste Amarilla?

Kylian Mbappé no esconde su persona cuando de injusticias se trata y menos cuando se le agrede al mismo. Así que su respuesta no se hizo esperar y contestó con total honestidad al decir “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo” y adjuntó hasta una foto de la senadora.

Mx - Kylian Mbappé sobre Celeste Amarilla, senadora de Paraguay Ampliar

Últimas declaraciones de Celeste Amarillo

Ante toda la polémica que se vió en redes sociales y que le dio la vuelta al mundo, una vez más Celeste Amarilla salió a dar declaraciones públicas diciendo que:

No tengo por qué darle mis disculpas. Ese fue un desatino, es un patrón que detesto y lo aprendido, es para una persona de 62 años que vivió en aquella sociedad donde decir negro **** era lo más común. Yo me estoy deconstruyendo y construyendo una nueva Celeste Amarilla que intenta convivir después de 60 años” — Celeste Amarilla

Incluso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lanzó un comunicado señalando la gravedad de este tipo de acciones por parte de un gobierno hacia el deportista. Así que habrá que estar pendientes de este tipo de acciones que no pueden dejarse pasar y que demuestran que el futbol es completamente político.