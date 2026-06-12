Mundial 2026, la tendencia de registrar a los recién nacidos con nombres de futbolistas

El Mundial 2026 ha sido una completa locura y la emoción se siente en cada rincón de los países sede, sin embargo, México una vez más tiene un peculiar sentimiento al respecto. Por lo que familias con recién nacidos, comienzan a registrar sus menores con nombres de futbolistas. Pero si quieres saber más sobre esto, sigue leyendo para saber qué nombres predominan en el Registro Civil.

Registran a recién nacidos con los nombres de los futbolistas top del Mundial 2026

Familias con sus recién nacidos del Estado de México, han decidido nombrar a sus hijos ante el Registro Civil con nombres de futbolistas icónicos del Mundial 2026. Y es que de acuerdo con la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante 2025 y 2026 los nombres de menores han sido:

Thiago por Thiago Silva

Diego Armando por Diego Armando Maradonna

Kylian por Kylian Mbappé

Lionel por Lionel Messi

Cristiano por Cristiano Ronaldo

Claramente esto no es coincidencia, pues es un claro ejemplo de que el futbol mueve masas y con ello, se tiene un sentido de pertenencia colectiva. Esto es algo que se ve a simple vista, pues el Mundial 2026 ha llegado en el momento perfecto para que esto se incentive.

¿Por qué los padres le ponen nombre de futbolistas a sus hijos o hijas?

Esto es muy fácil explicar desde la sociología y la cultura popular pues, los grandes eventos deportivos como el Mundial 2026 generan un sentimiento de identidad, admiración y pertenencia. Por ello, algunos padres decide rendir homenaje a jugadores que consideran ejemplos.

Asimismo, esto es u reflejo de cómo en México el futbol es parte de la cultura nacional pues, es el deporte más importante en el país y ahora, con íconos masculinos y femeninos, es cuestión de tiempo que se encuentre un espacio como el poner nombres a una generación de recién nacidos que seguramente, puedan seguir la afición de sus familias.

Esto no es nuevo en México y menos con un Mundial en casa, así que esto seguirá mínimo este año con el Mundial 2026 varonil y el próximo año con el Mundial 2027 femenil en Brasil.