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Mundial 2026, la tendencia de registrar a los recién nacidos con nombres de futbolistas

El futbol no conoce fronteras y el Mundial 2026 lo ha demostrado en los últimos meses, así que familias registran a sus bebés son nombres de futbolistas

Mx - Mundial 2026, la tendencia de registrar a los recién nacidos con nombres de futbolistas

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Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

El Mundial 2026 ha sido una completa locura y la emoción se siente en cada rincón de los países sede, sin embargo, México una vez más tiene un peculiar sentimiento al respecto. Por lo que familias con recién nacidos, comienzan a registrar sus menores con nombres de futbolistas. Pero si quieres saber más sobre esto, sigue leyendo para saber qué nombres predominan en el Registro Civil.

Registran a recién nacidos con los nombres de los futbolistas top del Mundial 2026

Familias con sus recién nacidos del Estado de México, han decidido nombrar a sus hijos ante el Registro Civil con nombres de futbolistas icónicos del Mundial 2026. Y es que de acuerdo con la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante 2025 y 2026 los nombres de menores han sido:

  • Thiago por Thiago Silva
  • Diego Armando por Diego Armando Maradonna
  • Kylian por Kylian Mbappé
  • Lionel por Lionel Messi
  • Cristiano por Cristiano Ronaldo

Claramente esto no es coincidencia, pues es un claro ejemplo de que el futbol mueve masas y con ello, se tiene un sentido de pertenencia colectiva. Esto es algo que se ve a simple vista, pues el Mundial 2026 ha llegado en el momento perfecto para que esto se incentive.

¿Por qué los padres le ponen nombre de futbolistas a sus hijos o hijas?

Esto es muy fácil explicar desde la sociología y la cultura popular pues, los grandes eventos deportivos como el Mundial 2026 generan un sentimiento de identidad, admiración y pertenencia. Por ello, algunos padres decide rendir homenaje a jugadores que consideran ejemplos.

Asimismo, esto es u reflejo de cómo en México el futbol es parte de la cultura nacional pues, es el deporte más importante en el país y ahora, con íconos masculinos y femeninos, es cuestión de tiempo que se encuentre un espacio como el poner nombres a una generación de recién nacidos que seguramente, puedan seguir la afición de sus familias.

Esto no es nuevo en México y menos con un Mundial en casa, así que esto seguirá mínimo este año con el Mundial 2026 varonil y el próximo año con el Mundial 2027 femenil en Brasil.

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