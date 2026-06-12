Mundial 2026, la tendencia de registrar a los recién nacidos con nombres de futbolistas
El futbol no conoce fronteras y el Mundial 2026 lo ha demostrado en los últimos meses, así que familias registran a sus bebés son nombres de futbolistas
El Mundial 2026 ha sido una completa locura y la emoción se siente en cada rincón de los países sede, sin embargo, México una vez más tiene un peculiar sentimiento al respecto. Por lo que familias con recién nacidos, comienzan a registrar sus menores con nombres de futbolistas. Pero si quieres saber más sobre esto, sigue leyendo para saber qué nombres predominan en el Registro Civil.
Registran a recién nacidos con los nombres de los futbolistas top del Mundial 2026
Familias con sus recién nacidos del Estado de México, han decidido nombrar a sus hijos ante el Registro Civil con nombres de futbolistas icónicos del Mundial 2026. Y es que de acuerdo con la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante 2025 y 2026 los nombres de menores han sido:
- Thiago por Thiago Silva
- Diego Armando por Diego Armando Maradonna
- Kylian por Kylian Mbappé
- Lionel por Lionel Messi
- Cristiano por Cristiano Ronaldo
Claramente esto no es coincidencia, pues es un claro ejemplo de que el futbol mueve masas y con ello, se tiene un sentido de pertenencia colectiva. Esto es algo que se ve a simple vista, pues el Mundial 2026 ha llegado en el momento perfecto para que esto se incentive.
¿Por qué los padres le ponen nombre de futbolistas a sus hijos o hijas?
Esto es muy fácil explicar desde la sociología y la cultura popular pues, los grandes eventos deportivos como el Mundial 2026 generan un sentimiento de identidad, admiración y pertenencia. Por ello, algunos padres decide rendir homenaje a jugadores que consideran ejemplos.
Asimismo, esto es u reflejo de cómo en México el futbol es parte de la cultura nacional pues, es el deporte más importante en el país y ahora, con íconos masculinos y femeninos, es cuestión de tiempo que se encuentre un espacio como el poner nombres a una generación de recién nacidos que seguramente, puedan seguir la afición de sus familias.
Esto no es nuevo en México y menos con un Mundial en casa, así que esto seguirá mínimo este año con el Mundial 2026 varonil y el próximo año con el Mundial 2027 femenil en Brasil.