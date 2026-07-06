Así quedó la tabla de goleo del Mundial 2026 después del doblete de Haaland

Tres jugadores han anotado siete goles en esta edición del Mundial. Dos de ellos se están peleando el primer lugar de la lista de máximos anotadores en la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi después de anotar ante Cabo Verde / Miami Herald Ampliar

Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 20 anotaciones, aún le falta disputar su encuentro de Octavos de Final contra Egipto, aunque en cuatro partidos, tiene 7 goles.

Anotó hat-trick contra Argelia en 79 minutos, ante Austria aportó dos goles. En el último juego de la fase de grupos no fue titular, aunque entró de cambio contra Jordania y jugó 31 minutos, eso le bastó para sumar una anotación más a su cuenta. En los Dieciseisavos de final metió un gol más y ya cuenta con 20 tantos, uno más que el segundo lugar.

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Kylian Mbappé lleva los mismos goles que partidos en sus tres Mundiales que ha disputado, hasta el momento tiene 19 goles. En esta edición de la Copa del Mundo, igual ha anotado siete veces.

En sus primeros dos encuentros de la fase de grupos, anotó doblete, contra Senegal y después ante Irak, pero no pudo extender su racha goleadora contra Noruega, aunque dio dos asistencias. En Dieciseisavos otra vez metió dos goles y en Octavos ante Paraguay, fue el único tanto vía penalti.

Celebración de Kylian Mbappé contra Suecia / Jean Catuffe Ampliar

El otro jugador que ha anotado 7 goles en este Mundial es Erling Haaland, con su doblete ante Brasil en Octavos llegó a esa cifra y compite por el campeonato de goleo.

Ha marcado en todos los juegos que ha disputado, tres dobletes; Irak, Senegal y Brasil. Solo contra Costa de Marfil anotó una vez, pero fue el tanto que le dio el pase a Noruega a la siguiente ronda.

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El más cercano a los tres jugadores con 7 goles es Harry Kane, después de anotar de penalti ante México llegó a 6 anotaciones.

Mientras que con 4 goles hay seis jugadores; Jude Bellingham, Ismaila Sarr, Julián Quiñones, Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé y Vinicius Jr.