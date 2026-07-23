Ocupación hotelera en el Mundial 2026 quedó en 65%; sector esperaba hasta 90%

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Jorge Paoli, informó que la ocupación hotelera en México durante el Mundial de Futbol 2026 no fue lo que se esperaba, se registró entre el 57 y 65 por ciento, similar a la del año 2025 en el mismo periodo cuando estaba previsto entre el 80 y 90 por ciento.

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Paoli señaló que uno de los temas que afectaron el resultado de la ocupación hotelera fue el bloqueo de las habitaciones de la FIFA y luego el “siempre no”, lo que perjudicó tanto a las tres sedes en México como en Canadá y Estados Unidos.

“En términos de lo que significa la marca país y el buen sabor de boca que se queda del país, pues hay muchas cosas positivas, pero es cierto que en lo que se refiere a los hoteles no nos fue como esperábamos nadie”. — Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras

¿Qué factores influyeron en la baja ocupación de hoteles?

El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras dio a conocer que hubo un incremento favorable de 43 por ciento en la tarifa, los cambios generaron una oferta incremental de rentas a corto plazo; además incrementó más del 30 por ciento el inventario solo durante el Mundial.

“Había temores de que hubiera incidentes con turistas y que la marca país y la reputación se viera afectada, y realmente hubo un trabajo estupendo en donde no hubo incidentes, y en donde muchos turistas que vinieron al país con miedo regresaron diciendo, este es un país seguro, este es un país que es un gran anfitrión”. — Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras

📌¿El Mundial cumplió con las expectativas hoteleras?#AlAire | Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, en #AsíLasCosasW.



🎙️Con @EnriqueEnVivo.

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La FIFA hizo una promesa de 5.5 millones que utilizó para negociar que ni las autoridades del país ni los particulares pensaron que era realista; después el Gobierno Federal renegoció los términos que originalmente se habían establecido para bien y el bloqueo sirvió para legitimar y darle credibilidad al número que se esperaba de personas hospedadas en la industria, puntualizó Paoli.

¿Qué balance deja el Mundial para el turismo en México?

“Selecciones como Inglaterra, Portugal, Argentina no estuvieron en la fase de grupos que es en donde normalmente los huéspedes o los futuros turistas hacen sus reservas. España, por ejemplo, que estuvo en Guadalajara un partido hay un pico, aunque ya no nos sirvió tanto por la ventana de reservas tan corta… El 5 de junio en el Azteca la ventana de tiempo para reservar ese partido fue muy corta y el turismo y la hotelería funciona con ventanas en donde la gente planea sus viajes, compra sus boletos”. — Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras

Paoli mencionó que una de las causas de la baja ocupación hotelera fue la política empujada por la FIFA, el precio de los boletos para asistir a los partidos que dejó fuera a muchos de los segmentos del mercado, que normalmente viajaban; además de que las personas que tenían por empleo o alguna circunstancia no relacionada con la Copa del Mundo no pudieron viajar por el alto costo de los precios.

El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras dijo que la marca México y el potencial que generó durante el Mundial es un gran activo que hay que reconocer, hay una imagen positiva y hay mucho que trabajar de la mano de la autoridad, seguir construyendo y demostrando que el país puede tener grandes eventos.

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