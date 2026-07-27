Abelardo de la Espriella anuncia cierre de 14 embajadas y redefine la política exterior de Colombia

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 25: Colombia's President-elect, Abelardo de la Espriella (C), awaits his official certificates during the inauguration ceremony as the new President of Colombia, in Bogota, Colombia, on June 25, 2026. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el cierre de embajadas en 14 países como parte de una reforma al servicio exterior que comenzará tras su toma de posesión, prevista para el 7 de agosto.

El plan también contempla la cancelación del proyecto para abrir una misión diplomática en Palestina, la reapertura de la embajada colombiana en Israel y el cierre de 15 consulados aún no especificados.

Colombia romperá relaciones con Cuba y Nicaragua

De la Espriella afirmó que su Gobierno no mantendrá vínculos con países que considera “tiranías”. Bajo ese criterio, Colombia romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua.

Abelardo de la Espriella durante su campaña electoral / Getty Images Ampliar

La decisión representa un giro frente a la política del Gobierno de Gustavo Petro. Cuba tuvo un papel relevante como garante en las negociaciones de paz con las antiguas FARC, mientras que la relación con Nicaragua incluye un histórico litigio territorial por San Andrés, Providencia y sus aguas cercanas.

¿Qué embajadas cerrará Colombia?

El listado incluye las representaciones en Senegal, Etiopía, Haití, Barbados, República Checa, Rumanía, Argelia, Azerbaiyán, Cuba, Ghana, Hungría, Malasia, Nicaragua y Sudáfrica.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia / NurPhoto Ampliar

Salvo los casos de Cuba y Nicaragua, las relaciones con esos países continuarán mediante embajadas concurrentes ubicadas en otras naciones de cada región. El nuevo Gobierno justificó la medida como parte de un programa de austeridad y reorganización administrativa.

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Reabrirá la embajada en Israel

El presidente electo también confirmó que Colombia restablecerá su embajada en Israel, país con el que la Administración de Petro rompió relaciones diplomáticas.

Abelardo De la Espriella visita el Santuario de Las Lajas para agradecer a Nuestra Señora de Las Lajas. / Long Visual Press Ampliar

Además, una sola representación atenderá las relaciones bilaterales y multilaterales en París, donde Colombia tiene sedes ante Francia y la Unesco. Una medida similar se aplicará en Roma para las misiones ante Italia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.