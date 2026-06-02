Favoritos para ganar el Mundial 2026: Francia, España y las selecciones que llegan como candidatas reales

A falta de que ruede el balón, la conversación más repetida entre aficionados y analistas ya está instalada: quiénes son los favoritos para ganar el Mundial 2026. Hoy, el grupo principal de candidatas parece bastante definido.

Ousmane Dembele UEFAA Nations League 2025 / Edith Geuppert - GES Sportfoto Ampliar

El consenso previo coloca a Francia, España, Argentina, Inglaterra, Portugal y Brasil como las seis selecciones que arrancan en la primera línea de pelea por la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Francia y España llegan arriba en el arranque de la carrera

Si la Copa del Mundo empezara hoy, Francia tendría argumentos muy sólidos para aparecer en la pole position. La selección francesa recuperó el número uno del ranking FIFA en la actualización oficial del 1 de abril de 2026, superando por margen mínimo a España y Argentina.

Rodri Selección de España / Alex Caparros Ampliar

Ese detalle importa mucho porque habla del presente competitivo inmediato, no solo del peso histórico. Detrás aparece una España que sigue instalada en la élite y que además mantiene el impulso de su condición de campeona de Europa, algo que la mantiene en la conversación como una de las grandes amenazas reales del torneo.

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Argentina no suelta la etiqueta, pero Brasil, Inglaterra y Portugal meten presión

En ese mismo bloque de selecciones candidatas aparece Argentina, que sigue cargando con el peso competitivo y emocional de ser la campeona del mundo vigente. Aunque incluso desde dentro de la Albiceleste se reconoce que hay equipos que llegan mejor posicionados en este momento, su lugar entre las favoritas no está en discusión.

Lionel Messi / NurPhoto Ampliar

Más abajo en la misma conversación están Inglaterra, Portugal y Brasil, tres selecciones que combinan planteles de élite, profundidad y nombres capaces de cambiar una Copa del Mundo en cualquier eliminatoria. En el ranking de abril, Inglaterra aparece cuarta, Portugal quinta y Brasil sexta, una fotografía que deja claro que la pelea por el título no se limita a dos o tres camisetas.

Entonces, ¿quién es la favorita real para ganar el Mundial 2026?

La respuesta más honesta hoy sería esta: Francia y España parecen arrancar apenas medio escalón por delante, pero Argentina sigue completamente viva en la carrera y Brasil, Inglaterra y Portugal están lo bastante cerca como para convertir cualquier pronóstico en terreno resbaloso.

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En otras palabras, el Mundial 2026 llega con un grupo de seis selecciones fuertes y con una cima muy apretada. Y eso, de cara a búsquedas como “favoritos Mundial 2026”, “quién ganará el Mundial 2026” o “selecciones candidatas al título”, deja una conclusión clara: no hay una dueña absoluta de la Copa, pero sí un pelotón de gigantes listo para pelearla hasta el último partido.