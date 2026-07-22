Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y marca un precedente en Europa

Mx - Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años. / Catherine Falls Commercial

Una decisión histórica para el entorno digital

Francia dio un paso que podría cambiar el futuro de internet para millones de jóvenes. Con una amplia mayoría en el Parlamento, el país aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 15 años, convirtiéndose en el primero de la Unión Europea en establecer una restricción legal de este tipo. La iniciativa, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, forma parte de una estrategia para reforzar la protección de la infancia frente a los riesgos del entorno digital.

La legislación entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, los menores de 15 años no podrán abrir nuevas cuentas en plataformas consideradas redes sociales, mientras que las empresas tecnológicas tendrán un periodo de transición para eliminar las cuentas existentes que incumplan la nueva normativa.

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Las plataformas deberán verificar la edad

Uno de los principales retos será la aplicación de la ley. La responsabilidad de comprobar la edad de los usuarios recaerá en las propias plataformas digitales, que deberán implementar mecanismos de verificación para impedir que menores de 15 años creen perfiles.

Aunque el gobierno francés sostiene que la tecnología para realizar estas comprobaciones ya existe, especialistas y organizaciones han advertido que todavía hay dudas sobre su eficacia y sobre el impacto que estos sistemas podrían tener en la privacidad de los usuarios. También permanece abierto el debate sobre cómo identificar las cuentas ya existentes y evitar que los menores eludan las restricciones mediante información falsa.

Mx - Niños usando redes sociales. / Ben Welsh Ampliar

Una respuesta a las preocupaciones sobre la salud mental

La decisión llega en medio de una creciente preocupación internacional por los efectos que las redes sociales pueden tener en niños y adolescentes. Autoridades francesas han señalado que el uso excesivo de estas plataformas puede contribuir a problemas como ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, baja autoestima, ciberacoso e incluso conductas de autolesión.

Con esta medida, el gobierno busca reducir la exposición temprana a contenidos potencialmente dañinos y limitar el funcionamiento de algoritmos que favorecen el consumo constante de información entre los menores.

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No todas las plataformas estarán incluidas

La ley no menciona aplicaciones específicas, sino que se basa en las definiciones establecidas por la legislación europea para determinar qué servicios serán considerados redes sociales. Además, contempla excepciones para plataformas con fines educativos, científicos o de interés público, por lo que herramientas utilizadas en el ámbito escolar o de investigación no estarán sujetas a la prohibición.

Mx - Uso de redes sociales. / Alberto van Herckenrode Ampliar

Un modelo que otros países ya observan

La aprobación de esta legislación coloca a Francia como pionera dentro de la Unión Europea y podría convertirse en un referente para otros gobiernos que analizan medidas similares. Países como España, Dinamarca y Grecia han manifestado interés en fortalecer la protección de los menores en internet, mientras que la Comisión Europea también estudia nuevas iniciativas para reforzar la seguridad digital infantil.

Sin embargo, la norma aún podría enfrentar recursos legales ante el Consejo Constitucional francés, que deberá determinar si la prohibición es compatible con los derechos fundamentales. Aun así, el debate ya está abierto: cómo equilibrar la protección de los menores con el acceso a la vida digital será uno de los grandes desafíos para Europa en los próximos años.