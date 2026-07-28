Comunicación más que demandas a Space X por pruebas en Tamaulipas: Sheinbaum

El Gobierno Federal respondió a las preocupaciones por posibles impactos y la caída de restos de cohetes en territorio o aguas nacionales, De acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum se da seguimiento privilegiando el diálogo diplomático y la coordinación institucional con la empresa de Elon Musk , por encima de las demandas legales en torno a las pruebas de SpaceX en la frontera norte.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria enfatizó que se busca prevenir cualquier afectación mediante la supervisión estricta y el aviso oportuno.

“Primero por la comunicación más que la demanda, en buscar a través de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y Estados Unidos para que se pueda informar cuándo va a ser y también pues poner ciertas reglas, ¿no? Decir, a ver, no puedes estar, este, los residuos de estos lanzamientos, pues estar cayendo en la, en el territorio nacional. Entonces hasta ahora más o menos ha funcionado, si llegara a requerirse una demanda pues ya lo evaluaríamos, pero por lo pronto se ha optado por la coordinación. Ha habido mucha coordinación.”

Protocolos para prevenir riesgos en Tamaulipas

En tanto José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aseguró que no se han dado afectaciones hasta el momento y sigue la coordinación con distintas instancias del gobierno federal como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la de Relaciones Exteriores e incluso la Secretaría de Marina.

“En efecto hay una plataforma de lanzamiento muy cerca con Tamaulipas, ha habido mucha coordinación entre Cancillería, Medio Ambiente, Profepa, Agencia de Aviación Civil y la Agencia de Transformación Digital y la Semar para tener un protocolo de notificación para cuando hay lanzamiento para embarcaciones e identificación de algunas piezas del propulsor de cohete, en el último lanzamiento no hubo residuo en territorio ni aguas mexicanas y nuestro objetivo es seguir con la notificación y evaluación de riesgos ambientales que ha hecho Profepa.”

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Vigilancia ambiental y seguridad nacional

Cabe destacar que estas declaraciones se dan en un contexto donde diversas organizaciones ambientalistas han denunciado posibles daños a los ecosistemas costeros del Golfo de México y zonas protegidas cercanas a Tamaulipas debido a los ensayos del sistema Starship de SpaceX. No obstante, el Ejecutivo federal reiteró que los mecanismos de enlace con la Secretaría de Marina y Profepa se mantendrán activos para salvaguardar la seguridad y la soberanía nacional.

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